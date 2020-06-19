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#Сочи #РПЛ #Ростов

«Сочи» попробовал пошутить про школьников. Но нарвался на хейт, ответ «Ростова» – и закрыл комментарии

19 июня, 17:45

Вокруг матча «Сочи» – «Ростов» много мемов. Люди шутят, что за «Ростов» сыграют школьники, и едко иронизируют над отказом «Сочи» перенести игру.

В «Сочи» попытались отреагировать, но как-то неудачно.

Не спас даже мем с солидным школьником в болоте (за который клуб оправдался фразой «это шутка, епт»). В комментариях много негатива и еще «Ростов» в ответ скрытно потроллил Антона Заболотного. Пришлось удалить пост, а еще закрыть комментарии в соцсетях. И забанить «Ростов» в инстаграме.

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