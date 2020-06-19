Знакомимся с пацанами, которые тащат взрослый «Ростов»: рэпер, философ, благотворитель и другие

Резонанс месяца в русском футболе: весь «Ростов» попал на карантин из-за коронавируса – вместо взрослых с «Сочи» сыграют парни из молодежки и академии. Инсайдер Сергей Егоров в своем телеграм-канале выложил заявку «Ростова на эту игру. Самому старшему 19, младшему – 16.

Вратари: Попов (2002-й год рождения), Лукьянов (2002).

Защитники: Рогава (2003), Калистратов (2003), Гирнык (2003), Абрамов (2002), Мамедов (2003).

Полузащитники: Горелов (2003), Куприянов (2002), Романов (2003), Каштан (2003), Кочканян (2003), Комаров (2003).

Нападающие: Топурия (2002), Колотиевский (2001), Хромов (2002), Корниенко (2003), Ставцев (2004).

До матча с «Сочи» эти ребята ни разу не заявлялись на РПЛ. Плюс после самоизоляционной паузы они вместе провели лишь одну тренировку. До игры с ними спешно подписались их первые профконтракты.

Независимо от счета и клубных вкусов эти пацаны – герои. Вот кто они.