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#Ростов #РПЛ #Футбол #Сочи

Знакомимся с пацанами, которые тащат взрослый «Ростов»: рэпер, философ, благотворитель и другие

час назад

ФК «Ростов»

Резонанс месяца в русском футболе: весь «Ростов» попал на карантин из-за коронавируса – вместо взрослых с «Сочи» сыграют парни из молодежки и академии. Инсайдер Сергей Егоров в своем телеграм-канале выложил заявку «Ростова на эту игру. Самому старшему 19, младшему – 16.

Вратари: Попов (2002-й год рождения), Лукьянов (2002).

Защитники: Рогава (2003), Калистратов (2003), Гирнык (2003), Абрамов (2002), Мамедов (2003).

Полузащитники: Горелов (2003), Куприянов (2002), Романов (2003), Каштан (2003), Кочканян (2003), Комаров (2003).

Нападающие: Топурия (2002), Колотиевский (2001), Хромов (2002), Корниенко (2003), Ставцев (2004).

До матча с «Сочи» эти ребята ни разу не заявлялись на РПЛ. Плюс после самоизоляционной паузы они вместе провели лишь одну тренировку. До игры с ними спешно подписались их первые профконтракты.

Независимо от счета и клубных вкусов эти пацаны – герои. Вот кто они. 

Роман Романов и его команда на главном катке страны.

Алексей Корниенко и Евгений Савин.

Стена защитника Вильяма Рогавы в вконтакте забита постами с благотворительностью.

страница Вильяма Рогавы

У Тамаза Топурия уже есть опыт интервью.

страница Тамаза Топурия

Иван Комаров играл в «Локо» и даже что-то выигрывал с его юношеской командой. Поэтому, конечно, у него есть фотка с Миранчуками.

страница Ивана Комарова

Никита Колотиевский (самый старший игрок в команде) и его философия.

А это Максим Ставцев. Ему только 16, зато есть четкая позиция по армии. На его странице в графе «войсковая часть»: «Никакая, не служил и не планирую».

Кирилл Гирнык с друзьями гоняет на самокатах.

Это спина Рината Мамедова. На его странице – бои Конора, Роналду и (внезапно) чемпионский «Галатасарай».

Страница Рината Мамедова

Главный фанат рэпа в этой команде Сергей Кочканян. У него на стене репосты альбомов, свои фотки+треки. JABO, Фараон, Скриптонит и другие.

страница Сергея Кочканяна

«Ростов» посвятил молодым игрокам несколько постов:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Nikita_Korzhavin
46 минут назад

Сегодня я - фанат Ростова!

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vladik12
55 минут назад

Классно.

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Пивная Кега Аррисабалага
час назад

удачи пацанам

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