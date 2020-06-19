Знакомимся с пацанами, которые тащат взрослый «Ростов»: рэпер, философ, благотворитель и другие
Резонанс месяца в русском футболе: весь «Ростов» попал на карантин из-за коронавируса – вместо взрослых с «Сочи» сыграют парни из молодежки и академии. Инсайдер Сергей Егоров в своем телеграм-канале выложил заявку «Ростова на эту игру. Самому старшему 19, младшему – 16.
Вратари: Попов (2002-й год рождения), Лукьянов (2002).
Защитники: Рогава (2003), Калистратов (2003), Гирнык (2003), Абрамов (2002), Мамедов (2003).
Полузащитники: Горелов (2003), Куприянов (2002), Романов (2003), Каштан (2003), Кочканян (2003), Комаров (2003).
Нападающие: Топурия (2002), Колотиевский (2001), Хромов (2002), Корниенко (2003), Ставцев (2004).
До матча с «Сочи» эти ребята ни разу не заявлялись на РПЛ. Плюс после самоизоляционной паузы они вместе провели лишь одну тренировку. До игры с ними спешно подписались их первые профконтракты.
Независимо от счета и клубных вкусов эти пацаны – герои. Вот кто они.
Роман Романов и его команда на главном катке страны.
Алексей Корниенко и Евгений Савин.
Стена защитника Вильяма Рогавы в вконтакте забита постами с благотворительностью.
У Тамаза Топурия уже есть опыт интервью.
Иван Комаров играл в «Локо» и даже что-то выигрывал с его юношеской командой. Поэтому, конечно, у него есть фотка с Миранчуками.
Никита Колотиевский (самый старший игрок в команде) и его философия.
А это Максим Ставцев. Ему только 16, зато есть четкая позиция по армии. На его странице в графе «войсковая часть»: «Никакая, не служил и не планирую».
Кирилл Гирнык с друзьями гоняет на самокатах.
Это спина Рината Мамедова. На его странице – бои Конора, Роналду и (внезапно) чемпионский «Галатасарай».
Главный фанат рэпа в этой команде Сергей Кочканян. У него на стене репосты альбомов, свои фотки+треки. JABO, Фараон, Скриптонит и другие.
«Ростов» посвятил молодым игрокам несколько постов: