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#РПЛ #Футбол #коронавирус #Спартак #Сочи #Ростов #Арсенал Тула

Коронавирус за сутки до РПЛ: весь «Ростов» на карантине, судья матча «Спартака» заболел, а по стране по 7-9 тысяч новых случаев

6 часов назад

«Зенит»

Коронавирус в «Ростове»

За два дня до матча в «Сочи» у шестерых игроков «Ростова» выявлены положительные тесты. Контактировали с ними 42 сотрудника клуба – игроки, тренеры, персонал. 

«Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин», – сообщил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

По информации Нобеля Арустамяна, коронавирус обнаружен у Байрамяна, Еременко, Хаджикадунича, Норманна, Попова и Логашова. «Чемпионат» сообщает, что нулевым зараженным стал Байрамян.

Если клуб уходит на двухнедельный карантин, то необходимо определиться с датами сразу трех матчей – с «Сочи» (19 июня), «Арсеналом» (27 июня) и «Краснодаром» (1 июля).

Теоретически матч с «Сочи» можно перенести на 19 июля – в это время состоятся полуфиналы Кубка России, где оба клуба не задействованы, это подтвердил генсек РФС Александр Алаев.

Пока все движется к техническому поражению «Ростова», поскольку «Сочи» выступает за проведение матча в срок.

«Сочи»

Коронавирус у судьи

Проблема возникает и с игрой «Арсенал» – «Спартак». Телеграм-канал РФС передал сообщение от лайнсмена Максима Гаврилина:

  • Положительный тест;
  • Симптомов нет;
  • Внимательно соблюдал режим самоизоляции, результат теста – полная неожиданность;
  • Тренировался дома каждый день, чтобы быть в форме перед рестартом.

Матч «Арсенал» – «Спартак» должен состояться 20 июня. Гаврилин – лайнсмен из бригады Евгения Турбина.

Коронавирусом переболели уже в половине клубов РПЛ

«Гол»

• В «Спартаке» от коронавируса долго лечился Леонид Федун плюс Бакаев сдал положительный тест, а у Зобнина – антитела.

• В «Локомотиве» болезнь перенесли Фарфан, Коченков, Тугарев и Сулейманов.

• В «Динамо» положительный тест был у пяти человек, включая футболиста Евгеньева.

• В «Краснодаре» переболел Шапи-Сулейманов.

• Три случая в «Оренбурге» – у Чуканова, Рогича и Шкофлека.

• В «Урале» лечился Погребняк, в «Рубине» – Плиев.

Сейчас все эти переболевшие уже здоровы.

На трибуны придут зрители – 10% от вместимости стадиона

Присутствовать на матчах зрителям разрешил Роспотребнадзор.

• По таким условиям только один стадион сыграет при примерно 5600 зрителей – зенитовская «Газпром-Арена».

• Еще шесть команд примут не более 4500 – «Спартак», «Рубин» (если на «Ак Барс Арене»), «Ростов», «Крылья Советов», «Сочи» и «Тамбов» (если в Нижнем Новгороде).

• Примерно 3500 разместят «Урал» и «Краснодар», около 3000 – «Ахмат» и ЦСКА.

• «Локомотив» – не более 2700, «Динамо» – не превышая 2500.

• Менее 2000 – у «Арсенала», «Уфы» и «Оренбурга».

«Крылья Советов»

В основном, клубы собираются пускать болельщиков по абонементам, определяя тех, кто попадет, путем жеребьевки. В то же время, некоторые из них продавали билеты, например, «Рубин», «Сочи» и «Уфа».

Гостевые фанаты на игры допущены не будут.

Ежедневно в России до сих пор фиксируются тысячи заболеваний

За последний месяц каждый день по стране выявляются не менее семи тысяч новых случаев заражения, в большинстве дней – по восемь-девять тысяч.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено почти 16 миллионов тестов на коронавирус. Более 300 тысяч человек сейчас остаются под медицинским наблюдением.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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