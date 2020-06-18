Коронавирус за сутки до РПЛ: весь «Ростов» на карантине, судья матча «Спартака» заболел, а по стране по 7-9 тысяч новых случаев

По информации Нобеля Арустамяна, коронавирус обнаружен у Байрамяна, Еременко, Хаджикадунича, Норманна, Попова и Логашова. «Чемпионат» сообщает, что нулевым зараженным стал Байрамян.

Если клуб уходит на двухнедельный карантин, то необходимо определиться с датами сразу трех матчей – с «Сочи» (19 июня), «Арсеналом» (27 июня) и «Краснодаром» (1 июля).

Теоретически матч с «Сочи» можно перенести на 19 июля – в это время состоятся полуфиналы Кубка России, где оба клуба не задействованы, это подтвердил генсек РФС Александр Алаев.

Пока все движется к техническому поражению «Ростова», поскольку «Сочи» выступает за проведение матча в срок.