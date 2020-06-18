Коронавирус за сутки до РПЛ: весь «Ростов» на карантине, судья матча «Спартака» заболел, а по стране по 7-9 тысяч новых случаев
Коронавирус в «Ростове»
За два дня до матча в «Сочи» у шестерых игроков «Ростова» выявлены положительные тесты. Контактировали с ними 42 сотрудника клуба – игроки, тренеры, персонал.
«Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин», – сообщил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.
По информации Нобеля Арустамяна, коронавирус обнаружен у Байрамяна, Еременко, Хаджикадунича, Норманна, Попова и Логашова. «Чемпионат» сообщает, что нулевым зараженным стал Байрамян.
Если клуб уходит на двухнедельный карантин, то необходимо определиться с датами сразу трех матчей – с «Сочи» (19 июня), «Арсеналом» (27 июня) и «Краснодаром» (1 июля).
Теоретически матч с «Сочи» можно перенести на 19 июля – в это время состоятся полуфиналы Кубка России, где оба клуба не задействованы, это подтвердил генсек РФС Александр Алаев.
Пока все движется к техническому поражению «Ростова», поскольку «Сочи» выступает за проведение матча в срок.
Коронавирус у судьи
Проблема возникает и с игрой «Арсенал» – «Спартак». Телеграм-канал РФС передал сообщение от лайнсмена Максима Гаврилина:
- Положительный тест;
- Симптомов нет;
- Внимательно соблюдал режим самоизоляции, результат теста – полная неожиданность;
- Тренировался дома каждый день, чтобы быть в форме перед рестартом.
Матч «Арсенал» – «Спартак» должен состояться 20 июня. Гаврилин – лайнсмен из бригады Евгения Турбина.
Коронавирусом переболели уже в половине клубов РПЛ
• В «Спартаке» от коронавируса долго лечился Леонид Федун плюс Бакаев сдал положительный тест, а у Зобнина – антитела.
• В «Локомотиве» болезнь перенесли Фарфан, Коченков, Тугарев и Сулейманов.
• В «Динамо» положительный тест был у пяти человек, включая футболиста Евгеньева.
• В «Краснодаре» переболел Шапи-Сулейманов.
• Три случая в «Оренбурге» – у Чуканова, Рогича и Шкофлека.
• В «Урале» лечился Погребняк, в «Рубине» – Плиев.
Сейчас все эти переболевшие уже здоровы.
На трибуны придут зрители – 10% от вместимости стадиона
Присутствовать на матчах зрителям разрешил Роспотребнадзор.
• По таким условиям только один стадион сыграет при примерно 5600 зрителей – зенитовская «Газпром-Арена».
• Еще шесть команд примут не более 4500 – «Спартак», «Рубин» (если на «Ак Барс Арене»), «Ростов», «Крылья Советов», «Сочи» и «Тамбов» (если в Нижнем Новгороде).
• Примерно 3500 разместят «Урал» и «Краснодар», около 3000 – «Ахмат» и ЦСКА.
• «Локомотив» – не более 2700, «Динамо» – не превышая 2500.
• Менее 2000 – у «Арсенала», «Уфы» и «Оренбурга».
В основном, клубы собираются пускать болельщиков по абонементам, определяя тех, кто попадет, путем жеребьевки. В то же время, некоторые из них продавали билеты, например, «Рубин», «Сочи» и «Уфа».
Гостевые фанаты на игры допущены не будут.
Ежедневно в России до сих пор фиксируются тысячи заболеваний
За последний месяц каждый день по стране выявляются не менее семи тысяч новых случаев заражения, в большинстве дней – по восемь-девять тысяч.
По данным Роспотребнадзора, в России проведено почти 16 миллионов тестов на коронавирус. Более 300 тысяч человек сейчас остаются под медицинским наблюдением.