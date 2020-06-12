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#Футбол #РПЛ #АПЛ #Бундеслига #Серия А #Примера

Футбол вернулся! Вот расписание всех главных матчей июня

12 июня, 14:50

Самоизоляция уходит, а спорт размораживается. Бундеслига играет уже месяц, французская Лига 1 не вернется совсем, с Лигой чемпионов и Лигой Европы еще ничего не понятно. Но остальные главные лиги – АПЛ, Серия А, Примера, РПЛ – возвращаются друг за другом с середины июня. Еще в начале года мы планировали, что это время Евро, но минус превратился в плюс. Теперь июнь – это (почти) весь клубный футбол. 

Мы посмотрели все послеизоляционные календари и выбрали главные события июня. 

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