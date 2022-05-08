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Миодраг Божович
М. Божович
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
6
Игорь Смольников И. Смольников 		Защ 33 24 1 2 5 0
25
Данил Степанов Д. Степанов 		Защ 22 23 1 4 3 0
20
Горан Чаушич Г. Чаушич 		Пол 30 22 2 1 5 1
1
Антон Коченков А. Коченков 		Вра 35 19 0 0 3 0
70
Георгий Костадинов Г. Костадинов 		Пол 31 19 1 0 6 0
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:30
Арсенал
-:-
Краснодар
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:30
Россия. Премьер-лига , 28 тур
Арсенал
-
Краснодар
-
Россия. Премьер-лига , 28 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 14:00
Уфа
-:-
Арсенал
14.05.2022 14 мая 2022 сб 14:00
Россия. Премьер-лига , 29 тур
Уфа
-
Арсенал
-
Россия. Премьер-лига , 29 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 17:00
Арсенал
-:-
Урал
21.05.2022 21 мая 2022 сб 17:00
Россия. Премьер-лига , 30 тур
Арсенал
-
Урал
-
Россия. Премьер-лига , 30 тур
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Таблица

Группа 3 И В Н П Мячи Очки
1
Арсенал
2 2 0 0 7:2 6
2
Велес
2 1 0 1 4:1 3
3
Динамо
2 0 0 2 1:9 0
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Результаты
02.05.2022 02 мая 2022 пн 19:00
Арсенал
2 : 2
Нижний Новгород
02.05.2022 02 мая 2022 пн 19:00
27 тур
Арсенал
2
Нижний Новгород
2
Россия. Премьер-лига , 27 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 14:00
26 тур
Рубин
1
Арсенал
0
Россия. Премьер-лига , 26 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 14:00
Арсенал
1 : 2
Ростов
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 14:00
25 тур
Арсенал
1
Ростов
2
Россия. Премьер-лига , 25 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:30
Спартак
3 : 0
Арсенал
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:30
24 тур
Спартак
3
Арсенал
0
Россия. Премьер-лига , 24 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 14:00
Арсенал
0 : 0
Ахмат
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 14:00
23 тур
Арсенал
0
Ахмат
0
Россия. Премьер-лига , 23 тур
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