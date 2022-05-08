Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
6Игорь Смольников И. Смольников
|Защ
|33
|24
|1
|2
|5
|0
|
25Данил Степанов Д. Степанов
|Защ
|22
|23
|1
|4
|3
|0
|
20Горан Чаушич Г. Чаушич
|Пол
|30
|22
|2
|1
|5
|1
|
1Антон Коченков А. Коченков
|Вра
|35
|19
|0
|0
|3
|0
|
70Георгий Костадинов Г. Костадинов
|Пол
|31
|19
|1
|0
|6
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|Группа 3
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|2
|2
|0
|0
|7:2
|6
|
2
|2
|1
|0
|1
|4:1
|3
|
3
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
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