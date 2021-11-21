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«Динамо» разгромно переиграло «Арсенал» – 5:1. Грулев оформил дубль
2 часа назад
В 15-м туре чемпионата России «Динамо» на своем поле принимало «Арсенал» и уничтожило его со счетом 5:1. Таким был этот матч.
- Грулев оформил дубль. У него 5 голов в четырех последних матчах в РПЛ.
- Это самая крупная победа «Динамо» над «Арсеналом».
- У «Динамо» вторая победа в Премьер-лиге подряд.
- У «Арсенала» четыре матча в РПЛ без побед, общий счет в этих встречах – 2:11.
В 16-м туре «Динамо» поедет в гости к «Рубину», «Арсенал» примет на своем поле «Локомотив».
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