Вячеслав Грулев

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Футбол
7 игроков молодежки выбыли из-за травм и не сыграют за сборную. Среди них – Шапи, Уткин и Умяров
#Россия U21
Футбол
Диагноз Карпова – перелом носа, сотрясение, черепно-мозговая травма
#Вадим Карпов
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«Динамо» уже месяц забивает одинаковые голы – с углового на ближнюю штангу. Работает и в дерби, и против аутсайдера
#Динамо
«Спартак» и «Динамо» устроили драку. Все началось с жесткого подката Захаряна, после которого толкались обе команды
#РПЛ
Игрок «Динамо» разбил нос Карпову из ЦСКА. Очень много крови – и замена 🩸
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#Вадим Карпов
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