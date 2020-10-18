Игрок «Динамо» разбил нос Карпову из ЦСКА. Очень много крови – и замена 🩸

UPD: Виктор Гончаренко сказал, что у Карпова перелом носа со смещением.

Матч между ЦСКА и «Динамо» начался горячо.

Сначала на пятой минуте гол забил Федор Чалов. Но его гол отменили из-за того, что за несколько секунд до этого правила нарушил Константин Кучаев.

Спустя 11 минут ЦСКА понадобилось первая замена. В борьбе за верховой мяч полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев с локтя разбил нос Вадиму Карпову.

Видео момента: