Игрок «Динамо» разбил нос Карпову из ЦСКА. Очень много крови – и замена 🩸
UPD: Виктор Гончаренко сказал, что у Карпова перелом носа со смещением.
Матч между ЦСКА и «Динамо» начался горячо.
Сначала на пятой минуте гол забил Федор Чалов. Но его гол отменили из-за того, что за несколько секунд до этого правила нарушил Константин Кучаев.
Спустя 11 минут ЦСКА понадобилось первая замена. В борьбе за верховой мяч полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев с локтя разбил нос Вадиму Карпову.
Видео момента:
Грулеву дали желтую карточку, хотя в эпизодах, когда футболист наносит повреждение сопернику до крови, его удаляют. Этот момент очень горячо оспаривал Виктор Гончаренко и тренерский штаб ЦСКА. В итоге арбитр ограничился предупреждением, Карпов не смог продолжить матч, и на его место вышел Алан Дзагоев.
UPD. Официальный сайт ЦСКА подтвердил: у игрока перелом носа, сотрясение, черепно-мозговая травма
Красная карточка не была показана ошибочно.