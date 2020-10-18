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#Вадим Карпов #РПЛ #ЦСКА #Динамо #Вячеслав Грулев
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Игрок «Динамо» разбил нос Карпову из ЦСКА. Очень много крови – и замена 🩸

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твиттер «Матч ТВ»

UPD: Виктор Гончаренко сказал, что у Карпова перелом носа со смещением.

Матч между ЦСКА и «Динамо» начался горячо.

Сначала на пятой минуте гол забил Федор Чалов. Но его гол отменили из-за того, что за несколько секунд до этого правила нарушил Константин Кучаев.

Спустя 11 минут ЦСКА понадобилось первая замена. В борьбе за верховой мяч полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев с локтя разбил нос Вадиму Карпову.

Видео момента:

Грулеву дали желтую карточку, хотя в эпизодах, когда футболист наносит повреждение сопернику до крови, его удаляют. Этот момент очень горячо оспаривал Виктор Гончаренко и тренерский штаб ЦСКА. В итоге арбитр ограничился предупреждением, Карпов не смог продолжить матч, и на его место вышел Алан Дзагоев.

UPD. Официальный сайт ЦСКА подтвердил: у игрока перелом носа, сотрясение, черепно-мозговая травма

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Комментарии (1)
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vladik12
18 октября 2020, 21:46

Красная карточка не была показана ошибочно.

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#Вячеслав Грулев