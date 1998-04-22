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Федор Чалов
№9
Нападающий
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 апр. 1998 (22) года
Рост
180
Вес
77
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Уникальный матч ЦСКА и «Сочи»: великолепный Обляков, гол Чалова, возвращение Дзагоева
#ЦСКА
10 ноября 2019, 18:43
«Коронавирус отступил! Это Гинер все купил!» ЦСКА переделал культовый заряд фанатов под юбилей Гинера
#Евгений Гинер
26 мая, 13:54
ЦСКА укатал «Краснодар» молодежью: восьми игрокам стартового состава – не больше 21 года
#ЦСКА
22 сентября 2019, 21:55
Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах
#ЦСКА
19 сентября 2019, 23:52
ЦСКА и «Тамбов» устроили боевик. Шелия вытянул пенальти, Бистрович лупанул шедевр первым касанием
#ЦСКА
15 сентября 2019, 18:57
Новая сборная России: нет лучшего бомбардира РПЛ, Чалова и игроков «Рубина»
#Станислав Черчесов
26 августа 2019, 14:26
Чалову сломали нос, но судьи это пропустили. КДК разобрался
#РПЛ
14 августа 2019, 17:30
Мы тоже любим Чалова, но вера в тренера важнее. Черчесов прав
#Станислав Черчесов
06 августа 2019, 12:39
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