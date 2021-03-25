Чалов вышел в старте впервые за три месяца. Сразу забил за сборную и раздал голевые
Россия U21 выиграла у Исландии (4:1) в стартовом матче Евро-2021. Это молодежное Евро, которое проводится в два этапа. Сначала Россия сыграет в группе – там из соперников еще остаются Дания и Франция. Если выйдет в следующий этап, то через два месяца поучаствует в матчах плей-офф. Задел для этого уже с первой игры создал Федор Чалов.
Что он сделал:
⚽️ Забил первый гол – реализовал пенальти.
➕ Ассистировал Тикнизяну.
➕ Ассистировал Захаряну.
По еще одному ассисту Чалова есть вопросы. Некоторые источники приписали ему голевую передачу на Макарова. Мы на «Голе» сначала тоже так подумали, но посмотрели официальную статистику на сайте УЕФА. УЕФА записывает Чалову именно два ассиста. Даже с таким показателем он все равно лидирует в списке ассистентов Евро-2021.
Чалов всегда считался важным активом молодежной сборной России. Станислав Черчесов раньше объяснял этим его отсутствие в составе основной сборной. Сам Чалов тоже не противился вызовам и брал на себя функции лидера. После матча с Исландией он сказал, что игра здесь шла до первого гола: «Хорошо, что нам удалось его забить».
Transfermarkt подсчитал, что Чалов – третий бомбардир в истории молодежной сборной России. Больше него забивали только Федор Смолов (16) и Спартак Гогниев (13). Сам Чалов забил уже 11 голов во всех турнирах за молодежную сборную. Помог он и с попаданием на Евро-2021. В квалификации от Чалова было четыре гола в играх с Эстонией и Сербией.
В ЦСКА Чалов выпал из стартового состава, когда в аренду приехал Рондон. В последнем матче декабря Чалов оформил хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1). В 2021 году он участвовал за ЦСКА в пяти матчах разных турниров. В каждом из них Чалов проводил на поле максимум полчаса. Результат – 0 голов и 0 ассистов. ЦСКА победил только в двух весенних матчах.
В 2019 году «Кристал Пэлас» давал за Чалова 25 миллионов евро. Ситуация в ЦСКА снизила его трансферную стоимость. Сейчас Transfermarkt оценивает Чалова в 12 миллионов евро. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2024 года. Весной у ЦСКА сменился тренер. Даже в условиях без игры в старте Чалов все равно поблагодарил Гончаренко за работу.
Но проявил себя пока только в сборной.
Россия разгромила Исландию в первом матче на молодежном Евро
Сын Эйдура Гудьонсена – автор гола в ворота России на молодежном Евро
Исландцы плюшевые пока. Моложавее наших. И играют не пойми где. Было бы странно их не закрыть.