Чалов вышел в старте впервые за три месяца. Сразу забил за сборную и раздал голевые

По еще одному ассисту Чалова есть вопросы. Некоторые источники приписали ему голевую передачу на Макарова. Мы на «Голе» сначала тоже так подумали, но посмотрели официальную статистику на сайте УЕФА. УЕФА записывает Чалову именно два ассиста. Даже с таким показателем он все равно лидирует в списке ассистентов Евро-2021.

Чалов всегда считался важным активом молодежной сборной России. Станислав Черчесов раньше объяснял этим его отсутствие в составе основной сборной. Сам Чалов тоже не противился вызовам и брал на себя функции лидера. После матча с Исландией он сказал, что игра здесь шла до первого гола: «Хорошо, что нам удалось его забить».

Transfermarkt подсчитал, что Чалов – третий бомбардир в истории молодежной сборной России. Больше него забивали только Федор Смолов (16) и Спартак Гогниев (13). Сам Чалов забил уже 11 голов во всех турнирах за молодежную сборную. Помог он и с попаданием на Евро-2021. В квалификации от Чалова было четыре гола в играх с Эстонией и Сербией.