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Россия U21
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Футбол
Молодежная сборная России победила Испанию благодаря голу Тюкавина
#Россия U21
Футбол
Сборная России U-21 разгромила Словакию и на время догнала в таблице Испанию
#Россия U21
Футбол
Россия 23 года не выходит в плей-офф молодежного Евро
#Россия U21
Футбол
Молодежка России превзошла всех соперников по ударам. Забила четыре гола, пробив по воротам 40 раз
#Россия U21
Футбол
Игроки «Краснодара» не сыграли ни минуты на молодежном Евро
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Футбол
Россия проиграла Дании и вылетела с молодежного Евро
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В молодежке России только один человек играет в Европе – сын немецких иммигрантов Леон Классен. 7 фактов о нем
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Российская молодежка снова провалила начало. Это новая проблема – раньше при Галактионове наши пропускали мало и не сразу
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#Жонатан Иконе
Чалов вышел в старте впервые за три месяца. Сразу забил за сборную и раздал голевые
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