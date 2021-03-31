Вылет молодежки не провал – просто она переоценена. У нас нет звезд и клубных успехов, а соперники слишком сильны
Молодежная сборная России крупно проиграла Дании и вылетела с чемпионата Европы. Дальше идут Франция и Дания.
У наших третье место вот с такими результатами.
🟢 Исландия – 4:1.
🔴 Франция – 0:2.
🔴 Дания – 0:3.
Стоит ли расстраиваться? Точно нет.
Суперпоколение – иллюзия. Просто эту сборную мы знаем гораздо лучше прошлых
Часто происходит так, что даже на больших турнирах хорошо известен далеко не весь состав молодежной команды. В основном, ключевые игроки. Сейчас у сборной России на слуху практически все. За очень редким исключением.
На слуху – потому что играют регулярно за свои клубы, причем за те, которые борются за чемпионство или зону еврокубков. Практически все игроки или выходят в стартовых составах или постоянно появляются на замене. Они все нам известны. Но это далеко не значит, что они настолько хороши.
Из российского футбола ушли большие деньги, поэтому Дивеев в клубе конкурирует с Васиным и Карповым, Маслов – с Кутеповым, Обляков – с Бистровичем и Бийолом и так далее. Не нужно переоценивать их игровое время. Просто более сильные игроки не едут.
У игроков мало опыта серьезных матчей. А у кого он есть – больше негативный
Продолжение прошлого пункта, только разговор уже о еврокубках, где российские клубы с этими игроками в квалификации не могут пройти грузин и израильтян, а на групповых этапах побеждают один раз в 24 матча. А кто-то не играет в евротурнирах вообще.
Играя против соперников из более быстрых лиг, они проигрывают. Не играя против соперников из быстрых лиг, не получают опыт. Плохо – по обоим пунктам. После медленной РПЛ нет ничего удивительного в том, что резкий пас одного датского игрока отрезает сразу четверых наших, а рывок другого – приводит к легкому голу.
Все голы наши пропускали в результате резких атак соперников. Все абсолютно логично.
В сборной нет звезд, способных решать эпизоды
Что умеет команда – иногда неплохо нагнетать. Что умеет хорошо – бить по воротам, по этому показателю она превосходила в своих матчах всех троих соперников. 40 ударов, 16 в створ – очень неплохо. Но лишь три гола (плюс один с пенальти) и только одной команде.
Чалов давным-давно не прогрессирует, но в молодежке все же лучший нападающий. И только гол с пенальти. Блеснувший в РПЛ Захарян забил той же Исландии, но упустил супермомент в игре против Франции и больше ничего не показал. Ровный неплохой турнир провел Макаров, но часто бил неточно.
Нет звезды, которая могла бы сделать решающее действие. С Францией нет смысла сравнивать – там более талантливое поколение. А с Данией сравнить хочется, но всю разницу между умением решать эпизоды показал Бруун-Ларсен. И он может самостоятельно вернуть нас на второй пункт – об игроках из более интенсивных чемпионатов, так как сам уже отбегал пару сезонов в Бундеслиге. Даже у Исландии есть свой Финссон, который играет за резерв дортмундской «Боруссии».
Уровень соперников четко показала квалификация
Тут много слов не нужно.
🇮🇸 Исландия отобралась со второго места, но, например, слетела 0:5 Швеции, которая финишировала двумя строчками ниже. Ее разгромили и мы.
🇩🇰 Дания вышла уверенно, потеряв очки только в двух матчах из десяти.
🇫🇷 Франция прошла еще легче, потеряв очки лишь в одной игре.
🇷🇺 Россия, что было очень приятно, вообще заявилась на турнир самой первой, но факт – взяла только одно очко у главного конкурента – Польши.
У наших не провисает какая-то одна позиция. Ошибаются все
Если разобрать голы:
- Гол Исландии. Евгеньев и Тикнизян смотрят футбол, а Гудьонсен завершает в одиночку.
- С Францией – два пенальти Маслова на любой вкус. И ногой нарушение, и рукой.
- Голы Дании: то не может угнаться Голубев, то легко обыгран Дивеев и не успевает Обляков, то спокойно убраны Дивеев и Евгеньев и снова провал в опорной зоне.
Касаемо Максименко – сложно было спасти в любом из пропущенных голов, но опять как факт: единственный удар исландцев в створ – гол, четыре удара датчан в створ – три гола. Чалов – ноль голов с игры. У нападающих – только один мяч с игры (Захарян). Голевые передачи никто кроме Чалова не раздавал.
Вопросы есть абсолютно ко всем линиям.