Вылет молодежки не провал – просто она переоценена. У нас нет звезд и клубных успехов, а соперники слишком сильны

Молодежная сборная России крупно проиграла Дании и вылетела с чемпионата Европы. Дальше идут Франция и Дания.

У наших третье место вот с такими результатами.

🟢 Исландия – 4:1.

🔴 Франция – 0:2.

🔴 Дания – 0:3.

Стоит ли расстраиваться? Точно нет.

Суперпоколение – иллюзия. Просто эту сборную мы знаем гораздо лучше прошлых

Часто происходит так, что даже на больших турнирах хорошо известен далеко не весь состав молодежной команды. В основном, ключевые игроки. Сейчас у сборной России на слуху практически все. За очень редким исключением.

На слуху – потому что играют регулярно за свои клубы, причем за те, которые борются за чемпионство или зону еврокубков. Практически все игроки или выходят в стартовых составах или постоянно появляются на замене. Они все нам известны. Но это далеко не значит, что они настолько хороши.

Из российского футбола ушли большие деньги, поэтому Дивеев в клубе конкурирует с Васиным и Карповым, Маслов – с Кутеповым, Обляков – с Бистровичем и Бийолом и так далее. Не нужно переоценивать их игровое время. Просто более сильные игроки не едут.