Российская молодежка снова провалила начало. Это новая проблема – раньше при Галактионове наши пропускали мало и не сразу
Сборная России U-21 на чемпионате Европы разгромила Исландию, но проиграла Франции. Перед последним туром против Дании расклады были совсем не в нашу пользу. В победе Франции над Исландией никто не сомневался (так и получилось – 2:0 уже в первом тайме), и это означало, что побеждать Данию нужно в два мяча.
Молодежная сборная России может не выйти в плей-офф, даже если победит Данию
🗨️ «С учетом определенных акцентов, того давления, когда нам надо забивать минимум два мяча, мы начнем встречу более агрессивно», – запланировал Михаил Галактионов.
🗨️ «Необходимо забивать быстрый мяч», – добавил Игорь Дивеев.
Ровно так все и сделала именно сборная Дании – легкая атака на десятой минуте привела к голу Брууна Ларсена, а через минуту счет удвоил Дрейер. 0:2 к 11-й минуте в ситуации, когда нужно побеждать в два гола – уже катастрофа. Да еще с такими провалами в защите:
Наши оказались в том же положении, что и в игре против Франции – полтора тайма играли после 0:2. Тогда Павел Маслов привез два пенальти, и французы реализовали оба к 24-й минуте.
Беды Маслова: четыре привезенных пенальти и два автогола за год
Галактионов возглавил молодежную сборную России в конце 2018-го. У команды четыре пропущенных гола в квалификации и шесть – в товарищеских играх. Есть ли какие-то закономерности?
- Два гола Польши были забиты в первом тайме.
- Норвегия и Чехия забили в конце первого тайма.
- Словения забила по одному в каждом из таймов.
- Два мяча Венгрии влетели после перерыва.
- Еще по голу Польша и Латвия забили во втором тайме, как и Исландия на Евро.
За первых 16 матчей при Галактионове Россия в первой половине первого тайма пропускала лишь дважды. В двух играх на Евро – четырежды.
Тенденция двух быстрых пропущенных голов – нечто новое, но это проявилось в двух матчах подряд, причем решающих на большом турнире. И не оставило России шансов на плей-офф задолго до конца игры против Дании.