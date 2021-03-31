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#Россия U21 #Футбол #Евро-2019 (U-21) #Дания U21

Российская молодежка снова провалила начало. Это новая проблема – раньше при Галактионове наши пропускали мало и не сразу

54 минуты назад

Сборная России U-21 на чемпионате Европы разгромила Исландию, но проиграла Франции. Перед последним туром против Дании расклады были совсем не в нашу пользу. В победе Франции над Исландией никто не сомневался (так и получилось – 2:0 уже в первом тайме), и это означало, что побеждать Данию нужно в два мяча.

Молодежная сборная России может не выйти в плей-офф, даже если победит Данию

🗨️ «С учетом определенных акцентов, того давления, когда нам надо забивать минимум два мяча, мы начнем встречу более агрессивно», – запланировал Михаил Галактионов.

🗨️ «Необходимо забивать быстрый мяч», – добавил Игорь Дивеев.

Ровно так все и сделала именно сборная Дании – легкая атака на десятой минуте привела к голу Брууна Ларсена, а через минуту счет удвоил Дрейер. 0:2 к 11-й минуте в ситуации, когда нужно побеждать в два гола – уже катастрофа. Да еще с такими провалами в защите:

Наши оказались в том же положении, что и в игре против Франции – полтора тайма играли после 0:2. Тогда Павел Маслов привез два пенальти, и французы реализовали оба к 24-й минуте.

Беды Маслова: четыре привезенных пенальти и два автогола за год

Галактионов возглавил молодежную сборную России в конце 2018-го. У команды четыре пропущенных гола в квалификации и шесть – в товарищеских играх. Есть ли какие-то закономерности?

  • Два гола Польши были забиты в первом тайме.
  • Норвегия и Чехия забили в конце первого тайма.
  • Словения забила по одному в каждом из таймов.
  • Два мяча Венгрии влетели после перерыва.
  • Еще по голу Польша и Латвия забили во втором тайме, как и Исландия на Евро.

За первых 16 матчей при Галактионове Россия в первой половине первого тайма пропускала лишь дважды. В двух играх на Евро – четырежды.

Тенденция двух быстрых пропущенных голов – нечто новое, но это проявилось в двух матчах подряд, причем решающих на большом турнире. И не оставило России шансов на плей-офф задолго до конца игры против Дании.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: РФС
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