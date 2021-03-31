Российская молодежка снова провалила начало. Это новая проблема – раньше при Галактионове наши пропускали мало и не сразу

Сборная России U-21 на чемпионате Европы разгромила Исландию, но проиграла Франции. Перед последним туром против Дании расклады были совсем не в нашу пользу. В победе Франции над Исландией никто не сомневался (так и получилось – 2:0 уже в первом тайме), и это означало, что побеждать Данию нужно в два мяча.

Молодежная сборная России может не выйти в плей-офф, даже если победит Данию

🗨️ «С учетом определенных акцентов, того давления, когда нам надо забивать минимум два мяча, мы начнем встречу более агрессивно», – запланировал Михаил Галактионов.

🗨️ «Необходимо забивать быстрый мяч», – добавил Игорь Дивеев.

Ровно так все и сделала именно сборная Дании – легкая атака на десятой минуте привела к голу Брууна Ларсена, а через минуту счет удвоил Дрейер. 0:2 к 11-й минуте в ситуации, когда нужно побеждать в два гола – уже катастрофа. Да еще с такими провалами в защите: