Молодежь России прибил друг Мбаппе. В 13 лет он послал тренера, когда тот поставил его в защиту
Во втором туре молодежного Евро Россия играла с Францией. Начало неудачное – за 24 минуты Россия пропустила два мяча (с таким счетом встреча и закончилась). Оба – с пенальти. И оба – после ошибок Маслова.
Второй исполнил Жонатан Иконе – Максименко нырнул в правый от себя угол, а Иконе пробил по центру паненкой.
Что известно об Иконе:
⏳ Ему 22 года. В мае будет 23.
🇫🇷 Воспитанник «ПСЖ», но за основу сыграл всего 7 мячей.
🚘 «ПСЖ» дважды сдавал Иконе в аренду в «Монпелье». А в июле 2018-го клуб продал его в «Лилль» за 5 млн евро.
🧱 С самого детства играл в полузащите. Как-то на двухсторонке тренер поставил его в защиту, а потом спросил, понравилось ли ему в обороне. Иконе ответил: «Да иди ты. Я никогда не буду играть там». Ему было 13 лет.
💬 Про свой уход из «ПСЖ» он говорил: «Жалею ли я о чем-то? Я что, должен ждать, когда этот мерзавец Мбаппе травмируется?»
🤝 Если что: про Мбаппе была шутка. Они дружат с ранних лет. Иконе говорил, что он хорошо знает семью Мбаппе.
🏫 Оба много лет играли в академии Бонди. Про те времена Иконе вспоминает так: «Не хочу хвастаться, но мы были сильнейшими игроками в нашей команде. В двухсторонке мы играли друг против друга – тренеры никогда не давали играть нам за одних, потому что так получалось неправильно с точки зрения расстановки сил».
✨ Иконе какое-то время тренировался под руководством отца Килиана Мбаппе – Вильфрида. Как и сам Килиан.
🍬 Вильфрид Мбаппе рассказывал: «Иконе был действительно хорош. В какой-то момент он был намного лучше сына».
🚧 Их общий друг Луиджи характеризовал Джонатана Иконе так: «Он постоянно избегал плохую компанию. Он много работал и подражал Франку Рибери. Как-то мы сели и начали смотреть на ютубе видео с трюками Рибери. И Иконе постоянно говорил: «Видел, видел, видел». Я спросил, он, что, видел все ролики на ютубе с Рибери. Иконе ответил: «Кажется, да».
👨🎓 Философский Иконе: «Я не боюсь провала в карьере. Я буду бороться за счастье, но в жизни бывает все. Главное, чтобы с моими родными и близкими все было в порядке. Мбаппе? Да, я считаю его близким».
🎬 Тащится от аниме. Любимый мульт – «Баскетбол Куроко». Поставил в свои соцсети изображение одного из героев – Сейджуро Акаши.