Молодежь России прибил друг Мбаппе. В 13 лет он послал тренера, когда тот поставил его в защиту

Что известно об Иконе:

⏳ Ему 22 года. В мае будет 23.

🇫🇷 Воспитанник «ПСЖ», но за основу сыграл всего 7 мячей.

🚘 «ПСЖ» дважды сдавал Иконе в аренду в «Монпелье». А в июле 2018-го клуб продал его в «Лилль» за 5 млн евро.

🧱 С самого детства играл в полузащите. Как-то на двухсторонке тренер поставил его в защиту, а потом спросил, понравилось ли ему в обороне. Иконе ответил: «Да иди ты. Я никогда не буду играть там». Ему было 13 лет.

💬 Про свой уход из «ПСЖ» он говорил: «Жалею ли я о чем-то? Я что, должен ждать, когда этот мерзавец Мбаппе травмируется?»

🤝 Если что: про Мбаппе была шутка. Они дружат с ранних лет. Иконе говорил, что он хорошо знает семью Мбаппе.