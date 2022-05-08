Монпелье

Монпелье
Montpellier
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Франция
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Оливье Далл'Оглио
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
12
Джордан Ферри Д. Ферри 		Пол 30 30 0 1 10 1
25
Флоран Мойе Ф. Мойе 		Пол 30 30 6 2 5 0
13
Жорис Шотар Ж. Шотар 		Пол 20 30 0 0 4 0
31
Николя Коцца Н. Коцца 		Защ 23 29 2 1 2 1
11
Тежи Саванье Т. Саванье 		Пол 30 28 7 5 8 2
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Клермон
-:-
Монпелье
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Франция. Лига 1 , 36 тур
Клермон
-
Монпелье
-
Франция. Лига 1 , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Монпелье
-:-
ПСЖ
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 37 тур
Монпелье
-
ПСЖ
-
Франция. Лига 1 , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Анжер
-:-
Монпелье
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 38 тур
Анжер
-
Монпелье
-
Франция. Лига 1 , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
11
Брест
35 13 9 13 45:48 48
12
Реймс
35 10 13 12 38:38 43
13
Монпелье
35 12 7 16 48:53 43
14
Труа
35 9 9 17 33:47 36
15
Анжер
35 8 11 16 38:53 35
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Монпелье
2 : 2
Метц
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
35 тур
Монпелье
2
Метц
2
Франция. Лига 1 , 35 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 18:00
Лион
5 : 2
Монпелье
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 18:00
34 тур
Лион
5
Монпелье
2
Франция. Лига 1 , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
Ланс
2 : 0
Монпелье
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
33 тур
Ланс
2
Монпелье
0
Франция. Лига 1 , 33 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:00
Монпелье
0 : 0
Реймс
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:00
32 тур
Монпелье
0
Реймс
0
Франция. Лига 1 , 32 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 22:00
Марсель
2 : 0
Монпелье
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 22:00
31 тур
Марсель
2
Монпелье
0
Франция. Лига 1 , 31 тур
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