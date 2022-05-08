Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
12Джордан Ферри Д. Ферри
|Пол
|30
|30
|0
|1
|10
|1
|
25Флоран Мойе Ф. Мойе
|Пол
|30
|30
|6
|2
|5
|0
|
13Жорис Шотар Ж. Шотар
|Пол
|20
|30
|0
|0
|4
|0
|
31Николя Коцца Н. Коцца
|Защ
|23
|29
|2
|1
|2
|1
|
11Тежи Саванье Т. Саванье
|Пол
|30
|28
|7
|5
|8
|2
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
11
|35
|13
|9
|13
|45:48
|48
|
12
|35
|10
|13
|12
|38:38
|43
|
13
|35
|12
|7
|16
|48:53
|43
|
14
|35
|9
|9
|17
|33:47
|36
|
15
|35
|8
|11
|16
|38:53
|35
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