Анди Делор

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Игрок «Монпелье» назвал Неймара ублюдком, который над ним насмехается
#Анди Делор
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Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
#Анди Делор
«Обнимаем нашего друга». Неймар и Паредес троллят соперника, который критиковал их в интервью
#Анди Делор
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