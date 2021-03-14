Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч

Через 18 минут Делор забил снова. На этот раз: а) Мяч уже не отменили; б) Запасной мармеладки не было; в) «Монпелье» уже отыгрывался, потому что «Ним» вел со счетом 1:0.

Для Делора это десятый гол в сезоне (он – лучший бомбардир «Монпелье» в Лиге 1). За клуб он играет второй год. В чемпионате Франции – 11-й. И за это время он забил «Ниму» три мяча – все за «Монпелье» в дерби.

Про «Ним» Делор говорит:

«Я не переношу этот клуб. Я живу рядом с фанатами «Монпелье». Перед каждым дерби они просят меня: «Пожалуйста, забей этим гадам». Я и сам рад им забить. Внутри меня нечеловеческие эмоции, когда мы готовимся к матчам с «Нимом».