Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
«Ним» и «Монпелье» играют небольшое французское дерби, но с морем страсти. Вот так фаны «Монпелье» провожали игроков на выездной матч:
А это открытая тренировка «Нима» перед матчем:
Ажиотаж не оправдался: сама игра получилась не очень зрелищной – 1:1, мало моментов, много бессмысленной борьбы.
Самый яркий момент случился с нападающим «Монпелье» Анди Делором. Во втором тайме он забил на 61-й минуте и отпраздновал гол, съев динозаврика из мармеладки. Это намек на «Ним»: его прозвище – «крокодилы». Правда, судья, посмотрев видеоповтор, отменил этот мяч.
Через 18 минут Делор забил снова. На этот раз: а) Мяч уже не отменили; б) Запасной мармеладки не было; в) «Монпелье» уже отыгрывался, потому что «Ним» вел со счетом 1:0.
Для Делора это десятый гол в сезоне (он – лучший бомбардир «Монпелье» в Лиге 1). За клуб он играет второй год. В чемпионате Франции – 11-й. И за это время он забил «Ниму» три мяча – все за «Монпелье» в дерби.
Про «Ним» Делор говорит:
«Я не переношу этот клуб. Я живу рядом с фанатами «Монпелье». Перед каждым дерби они просят меня: «Пожалуйста, забей этим гадам». Я и сам рад им забить. Внутри меня нечеловеческие эмоции, когда мы готовимся к матчам с «Нимом».