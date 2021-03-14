Анди Делор
Лига 1
Монпелье
Ним
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#Анди Делор #Лига 1 #Монпелье #Ним

Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч

6 часов назад

imago-images.de/Global Look Press

«Ним» и «Монпелье» играют небольшое французское дерби, но с морем страсти. Вот так фаны «Монпелье» провожали игроков на выездной матч:

А это открытая тренировка «Нима» перед матчем:

Ажиотаж не оправдался: сама игра получилась не очень зрелищной – 1:1, мало моментов, много бессмысленной борьбы.

Матч завершен
Ним
Ним
Коне 63
1:1
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Делор 79

Самый яркий момент случился с нападающим «Монпелье» Анди Делором. Во втором тайме он забил на 61-й минуте и отпраздновал гол, съев динозаврика из мармеладки. Это намек на «Ним»: его прозвище – «крокодилы». Правда, судья, посмотрев видеоповтор, отменил этот мяч.

Через 18 минут Делор забил снова. На этот раз: а) Мяч уже не отменили; б) Запасной мармеладки не было; в) «Монпелье» уже отыгрывался, потому что «Ним» вел со счетом 1:0.

Для Делора это десятый гол в сезоне (он – лучший бомбардир «Монпелье» в Лиге 1). За клуб он играет второй год. В чемпионате Франции – 11-й. И за это время он забил «Ниму» три мяча – все за «Монпелье» в дерби.

Про «Ним» Делор говорит:

«Я не переношу этот клуб. Я живу рядом с фанатами «Монпелье». Перед каждым дерби они просят меня: «Пожалуйста, забей этим гадам». Я и сам рад им забить. Внутри меня нечеловеческие эмоции, когда мы готовимся к матчам с «Нимом».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Илья Егоров
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