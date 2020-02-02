«Обнимаем нашего друга». Неймар и Паредес троллят соперника, который критиковал их в интервью

За этим фото много скрытого смысла: Анди Делор постоянно критикует игроков «ПСЖ» за их поведение. В последние два месяца Делор дважды пересекался с «ПСЖ» в матчах чемпионата: обе игры его «Монпелье» проиграл с общим счетом 1:8. Особенно обидно получилось в декабре – там «Монпелье» вел в счете до 74-й минуты, но потом все равно пропустил три мяча.

Делор и Неймар повздорили в подтрибунном помещении, а потом игрок выступил против лидеров «ПСЖ»: «Они выиграли со счетом 3:1, Неймар забил потрясающий гол. Это было хорошо, но я высказал ему за его высокомерное поведение. Для меня было важно сказать это ему в лицо. Я никого не боюсь, но худший в Париже – Паредес. Он оскорбляет всех на поле, хотя его зовут Паредес, а не Неймар».

Потом Делор смягчал спор, который журналисты подогревали новыми вопросами. Один из ответов Делора опять получился обидным: «У него достаточно денег, Неймару не нужен подарок на Рождество. Ладно, продолжая шутку, я бы подарил ему книгу «Уважение для чайников». Но теперь все закончено. В этом не было ничего противного».