Неймар принес Кавани мяч, чтобы тот забил пенальти. Раньше они из-за этого ругались
Вы наверняка это помните. Сезон-2017/18, шестой тур чемпионата Франции, «ПСЖ» принимает «Лион», Дани Алвес отбирает мяч у Эдинсона Кавани, чтобы Неймар исполнил штрафной, в ответ Кавани не дает Неймару бить пенальти.
Каких только слухов не было после той игры:
- У обоих футболистов есть бонус в размере миллиона евро в контракте за титул лучшего бомбардира, потому и возник конфликт;
- Кавани спросил Неймара после игры: «Ты кто такой? Ты думаешь, ты Месси?»;
- Неймар отписался от Кавани в инстаграме;
- Неймар вообще потребовал продать Кавани после этой игры.
Президент «ПСЖ» после матча заявил, что никакого конфликта у игроков нет, Неймар извинился в раздевалке, а Алвес созвал командный ужин для примирения.
Неймар обрушился на журналистов: «Слишком много они придумывают, не имея понятия, как все обстоит на самом деле». Кавани позже сказал, что внутри клуба все в порядке: «Нам необязательно быть с Неймаром друзьями. Сейчас все спокойно».
Уже в следующем матче ЛЧ против «Баварии» нападающие обнимались после забитого гола.
Историю помнят и спустя два года, но повод теперь приятный. В матче шестого тура ЛЧ «ПСЖ» – «Галатасарай», который уже ничего не решал для парижан, отличились все четыре звездных форварда. При счете 4:0 Мбаппе заработал пенальти, а Неймар взял мяч в руки, но не для того, чтобы исполнить удар. Он передал мяч Кавани, чтобы тот забил. Он и забил – 5:0.
Это красиво и символично. У обоих есть масса проблем с этим сезоном, но Неймар потихоньку выкарабкивается из них – конфликты с фанатами сменились голами, из 19 матчей «ПСЖ» он забил в 13-ти, в Лиге 1 у него 6+1 за восемь матчей по «гол плюс пас».
Кавани тяжелее. В конце лета он получил травму и выбыл примерно на два месяца – за это время в «ПСЖ» засверкал Мауро Икарди, так что уругвайцу пришлось наблюдать за подвигами конкурента со скамейки. Осенью у Кавани лишь один выход в стартовом составе (кубковый матч с «Брестом») и ноль полных матчей. Голов – тоже ноль до вчерашнего вечера. А еще вот такой совершенной нетипичный для него промах в игре с «Нантом», вызванный банальным отсутствием нормального игрового тонуса:
За Кавани переживают все. Томас Тухель – тоже: «Я разговаривал с ним. Мы оба знаем, что ему крайне тяжело. Для меня эта ситуация тоже грустная. Мы провели много матчей с тремя нападающими, включая «девятку». В начале сезона Кавани был травмирован, и это не его вина. Кавани не заслуживает места на скамейке. Он очень профессионален, в раздевалке чувствует себя комфортно. Но сейчас я не могу дать ему много игрового времени».
Над Неймаром часто смеются за излишнюю чувствительность, но жест во вчерашнем матче должны оценить все. Это был порыв, а не наигранность. Так же как и совершенно искреннее празднование гола – именно Неймар первым прыгнул на Кавани после того, как тот забил. Очередная красивая история в Лиге чемпионов.