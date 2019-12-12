Неймар принес Кавани мяч, чтобы тот забил пенальти. Раньше они из-за этого ругались

Каких только слухов не было после той игры:

У обоих футболистов есть бонус в размере миллиона евро в контракте за титул лучшего бомбардира, потому и возник конфликт;

Кавани спросил Неймара после игры: «Ты кто такой? Ты думаешь, ты Месси?»;

Неймар отписался от Кавани в инстаграме;

Неймар вообще потребовал продать Кавани после этой игры.

Президент «ПСЖ» после матча заявил, что никакого конфликта у игроков нет, Неймар извинился в раздевалке, а Алвес созвал командный ужин для примирения.

Неймар обрушился на журналистов: «Слишком много они придумывают, не имея понятия, как все обстоит на самом деле». Кавани позже сказал, что внутри клуба все в порядке: «Нам необязательно быть с Неймаром друзьями. Сейчас все спокойно».

Уже в следующем матче ЛЧ против «Баварии» нападающие обнимались после забитого гола.