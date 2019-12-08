Хоакин в 38 оформляет хет-трик за тайм и играет в основе «Бетиса». Секрет в йоге, правильном сне и материнском молоке

Матч «Бетис» – «Атлетик». 20 минута , счет 3:0 в пользу «Бетиса». Все три гола забил Хоакин Санчес – человек, которому 38 лет.

Это 18-й сезон для Хоакина на профессиональном уровне. Он в пятерке футболистов по количеству матчей в Ла Лиге за всю историю – у него их 533 (больше, чем у Хави и Касильяса).

В этом сезоне Хоакин продолжает быть основным в «Бетисе» (не сыграл только в одном матче): у него шесть голов и две голевые в 15 играх.

Как и где он еще играл? В чем его секрет?