Хоакин в 38 оформляет хет-трик за тайм и играет в основе «Бетиса». Секрет в йоге, правильном сне и материнском молоке
Матч «Бетис» – «Атлетик». 20 минута , счет 3:0 в пользу «Бетиса». Все три гола забил Хоакин Санчес – человек, которому 38 лет.
Это 18-й сезон для Хоакина на профессиональном уровне. Он в пятерке футболистов по количеству матчей в Ла Лиге за всю историю – у него их 533 (больше, чем у Хави и Касильяса).
В этом сезоне Хоакин продолжает быть основным в «Бетисе» (не сыграл только в одном матче): у него шесть голов и две голевые в 15 играх.
Как и где он еще играл? В чем его секрет?
«Бетис» – навсегда!
Хоакин попал в систему клуба в 13 лет (в 1994 голу). Прошел все молодежки, пробился в основу. В сезонe-04/05 Хоакин был лучшим в команде, которая выиграла Кубок Испании (второй и последний трофей в истории «Бетиса» после чемпионства 1935-го) и затащил команду в ЛЧ – впервые для нее в истории.
Хави тогда играл с Хоакином вместе в сборной и говорил про него: «Если он набирает скорость, то вряд ли кто-то из современных защитников может его остановить без нарушения правил».
В той Лиге чемпионов «Бетис» обыграл «Челси». Хоакин навозил на фланге Паулу Феррейру. Моуринью настолько им впечатлился, что несколько трансферных окон просил «Челси» купить его. Но Хоакин был против – он хотел играть только за «Бетис».
За пару лет до этого Флорентино Перес пытался переманить Хоакина в «Реал» (даже пробирался в душевую сборной Испании). Хоакин шел в отказ.
А потом случился конфликт с владельцем «Бетиса», которому срочно понадобились деньги, и он решил выгодно продать Хоакина. И тот перешел в «Валенсию», которая заплатила 25 миллионов евро; для 2006 года – сумма огромная.
Потом были пять лет в «Валенсии», «Малага», «Фиорентина (где Хоакин пересекся с Салахом и даже выигрывал у него конкуренцию в 34 года, играя на фланге).
И, наконец, возвращение в «Бетис». Болельщики настолько обрадовались легенде, что на презентации собралось 19 тысяч фанатов (рекорд для клуба).
«Я хочу стать президентом команды. Это моя мечта. Я люблю город, «Бетис», его болельщиков. И, если у меня однажды появится шанс стать президентом команды, я сделаю все, чтобы вывести ее в топ-клубы Испании.
Я мог бы сказать, что хочу отдать большую часть своей жизни этой команде. Но скажу по-другому: «Бетис» и есть моя жизнь».
Кстати, Хоакин еще и входит в состав акционеров «Бетиса» (имеет 3,4% акций).
Главный вопрос к Хоакину: как? Как в 38 оставаться в такой форме?
«Мне все равно на возраст: если я смогу принести хоть немного пользы команде, то буду играть за нее и в 50, и в 60 лет».
На самом деле история обычная: Хоакин дотошно относится к питанию, восстановлению и тренировкам. Он отказался от сладкого и мучного и жалеет, что не сделал этого раньше. А еще много внимания уделяет сну:
«Я очень люблю футбол и не хочу уходить, поэтому ложусь и встаю примерно в одно время и концентрирую все мысли на футболе. Жаль, что в молодости я этого не делал. Но главный секрет – я занимаюсь йогой и пью много воды».
Йога помогает соблюдать психический баланс. Об этом говорил сам Хоакин. А его партнеры постоянно отмечают важность эмоционального заряда Хоакина. Рассказывает Канальес:
«После тренировок, даже самых тяжелых, в раздевалке всегда смех. Потому что за позитив и шутки у нас отвечает Хоакин. В этом плане его не остановить».
Когда фанаты «Малаги» удивлялись, что в Хоакин прогрессирует в 32 года, он отвечал (видимо, шутил, хотя кто знает):
«Понимаете, я всю жизнь мечтал стать матадором. И чтобы быть сильным, до семи лет пил материнское молоко. Я делал это и когда уже вовсю играл в футбол. Поэтому моя футбольная карьера только начинается, когда мои ровесники уже думают о завершении».
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И еще два мощных факта о Хоакине.
- Большую часть карьеры он провел на правом фланге полузащиты. Но всегда был универсалом, который может закрыть несколько позиций. В последнем сезоне (ему было 37) Хоакин отыграл в «Бетисе» на шести разных позициях. От латераля – до нападающего.
- С сезона-06/07 компания Opta фиксирует статистику обводок. Шестерка лучших дриблеров Европы последних 13 лет:
1. Месси – 1880 обводок, 57,2% удачных попыток.
2. Азар– 1220, 57,1%.
3. Рибери – 939, 47,9%.
4. Агуэро – 832, 46,6%.
5. Роналду – 816, 44%.
6. Хоакин– 798, 50,9%.