Фиорентина

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AC Fiorentina
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
3
Кристиано Бираги К. Бираги 		Защ 29 34 4 1 4 1
4
Никола Миленкович Н. Миленкович 		Защ 24 31 1 0 9 1
1
Пьетро Террачиано П. Террачиано 		Вра 32 28 0 0 0 0
5
Джакомо Бонавентура Д. Бонавентура 		Пол 32 26 3 4 6 1
18
Лукас Торрейра Л. Торрейра 		Пол 26 25 5 1 8 1
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Ближайшие матчи
09.05.2022 09 мая 2022 пн 21:45
Фиорентина
-:-
Рома
09.05.2022 09 мая 2022 пн 21:45
Италия. Серия А , 36 тур
Фиорентина
-
Рома
-
Италия. Серия А , 36 тур
16.05.2022 16 мая 2022 пн 19:30
Сампдория
-:-
Фиорентина
16.05.2022 16 мая 2022 пн 19:30
Италия. Серия А , 37 тур
Сампдория
-
Фиорентина
-
Италия. Серия А , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Фиорентина
-:-
Ювентус
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Италия. Серия А , 38 тур
Фиорентина
-
Ювентус
-
Италия. Серия А , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
5
Рома
35 17 8 10 55:40 59
6
Лацио
35 17 8 10 70:53 59
7
Фиорентина
35 17 5 13 54:47 56
8
Аталанта
35 15 11 9 62:44 56
9
Верона
35 14 10 11 61:52 52
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Милан
1 : 0
Фиорентина
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
35 тур
Милан
1
Фиорентина
0
Италия. Серия А , 35 тур
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 19:00
Фиорентина
0 : 4
Удинезе
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 19:00
20 тур
Фиорентина
0
Удинезе
4
Италия. Серия А , 20 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 13:30
Салернитана
2 : 1
Фиорентина
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 13:30
34 тур
Салернитана
2
Фиорентина
1
Италия. Серия А , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
Ювентус
2 : 0
Фиорентина
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
1/2 финала
Ювентус
2
Фиорентина
0
Италия. Кубок , 1/2 финала
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 17:30
Фиорентина
1 : 0
Венеция
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 17:30
33 тур
Фиорентина
1
Венеция
0
Италия. Серия А , 33 тур
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