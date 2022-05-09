Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
3Кристиано Бираги К. Бираги
|Защ
|29
|34
|4
|1
|4
|1
|
4Никола Миленкович Н. Миленкович
|Защ
|24
|31
|1
|0
|9
|1
|
1Пьетро Террачиано П. Террачиано
|Вра
|32
|28
|0
|0
|0
|0
|
5Джакомо Бонавентура Д. Бонавентура
|Пол
|32
|26
|3
|4
|6
|1
|
18Лукас Торрейра Л. Торрейра
|Пол
|26
|25
|5
|1
|8
|1
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
5
|35
|17
|8
|10
|55:40
|59
|
6
|35
|17
|8
|10
|70:53
|59
|
7
|35
|17
|5
|13
|54:47
|56
|
8
|35
|15
|11
|9
|62:44
|56
|
9
|35
|14
|10
|11
|61:52
|52
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