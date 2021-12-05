Александр Кокорин
Серия А
Фиорентина
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#Александр Кокорин #Серия А #Фиорентина

Кокорин девять раз за сезон попадал в заявку «Фиорентины» на матчи Серии А. Он выходил только в четырех играх

5 часов назад

«Фиорентина» выиграла у «Болоньи» со счетом 3:2 в матче Серии А. Александр Кокорин остался на скамейке. Это уже пятый раз за сезон, когда он попадает в заявку и не выходит на поле.

До этого Кокорин сыграл за «Фиорентину» в четырех матчах сезона-2020/21. Во всех он выходил на замену. С момента перехода Кокорин ни разу не попадал в стартовый состав «Фиорентины».

Кокорину 30 лет. Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

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Источник:
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