Кокорин девять раз за сезон попадал в заявку «Фиорентины» на матчи Серии А. Он выходил только в четырех играх

«Фиорентина» выиграла у «Болоньи» со счетом 3:2 в матче Серии А. Александр Кокорин остался на скамейке. Это уже пятый раз за сезон, когда он попадает в заявку и не выходит на поле.

До этого Кокорин сыграл за «Фиорентину» в четырех матчах сезона-2020/21. Во всех он выходил на замену. С момента перехода Кокорин ни разу не попадал в стартовый состав «Фиорентины».

Кокорину 30 лет. Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.