У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
Сегодня Александру Кокорину исполнилось 30 лет. В честь этого «Фиорентина» представила свой официальный паблик вк – Кокорин в коротком видео приветствует подписчиков. Но самое интересное – страница Кокорина (она указана в контактах уже его паблика). Последний раз он заходил на нее в конце прошлого года.
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И на странице открыта стенка, где творится нечто безумное. Люди шлют оскорбления, мемы, советы, аналитику, вопросы, очень странные фото и припоминают цитату о нежелании уходить в «Спартак». А в профиле Кокорина закреплено: «Спасибо всем за ваши сообщения!»
Мы пролистали и показываем избранное.
Пока передохнем. Вот несколько хороших историй про соцсети и медиа.
🌎 Кто и как развивает соцсети «Спартака». Большое интервью
🌎 Как делать фанатское клубное медиа? Сколько это стоит? В чем кайф? Рассказывают создатели «Локо Подкаст»
🌎 «Ак Барс» весь год веселится в соцсетях: троллит соперников из-за формы и трофеев, пародирует телепередачу, вспоминает Зидана
Уф, листаем дальше.
Много всего про тюрьму и стулья.
Ныряем в конец нулевых – какая красота. И Кокорин еще прям на стенке обсуждал личную жизнь.
Хватит.