У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы

Сегодня Александру Кокорину исполнилось 30 лет. В честь этого «Фиорентина» представила свой официальный паблик вк – Кокорин в коротком видео приветствует подписчиков. Но самое интересное – страница Кокорина (она указана в контактах уже его паблика). Последний раз он заходил на нее в конце прошлого года.

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И на странице открыта стенка, где творится нечто безумное. Люди шлют оскорбления, мемы, советы, аналитику, вопросы, очень странные фото и припоминают цитату о нежелании уходить в «Спартак». А в профиле Кокорина закреплено: «Спасибо всем за ваши сообщения!»

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