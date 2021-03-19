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#Александр Кокорин #Футбол #Фиорентина #Кокорин в Фиорентине #соцсети

У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы

2 часа назад

Страница Кокорина вк

Сегодня Александру Кокорину исполнилось 30 лет. В честь этого «Фиорентина» представила свой официальный паблик вк – Кокорин в коротком видео приветствует подписчиков. Но самое интересное – страница Кокорина (она указана в контактах уже его паблика). Последний раз он заходил на нее в конце прошлого года.

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И на странице открыта стенка, где творится нечто безумное. Люди шлют оскорбления, мемы, советы, аналитику, вопросы, очень странные фото и припоминают цитату о нежелании уходить в «Спартак». А в профиле Кокорина закреплено: «Спасибо всем за ваши сообщения!»

Мы пролистали и показываем избранное.

Пока передохнем. Вот несколько хороших историй про соцсети и медиа.

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🌎 Как делать фанатское клубное медиа? Сколько это стоит? В чем кайф? Рассказывают создатели «Локо Подкаст»

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Уф, листаем дальше. 

Много всего про тюрьму и стулья.

Ныряем в конец нулевых – какая красота. И Кокорин еще прям на стенке обсуждал личную жизнь.

Хватит.

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