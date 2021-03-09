«Барселона» сделала первый аккаунт на русском – группу в вайбере 🤨

С этими же игроками «Барселона» обещает еще провести и онлайн-встречу. В ней будут участвовать блогеры и фанаты из России.

Эту группу в вайбере «Барса» ведет еще с декабря прошлого года – на нее сейчас подписаны больше 800 тысяч человек. Почти весь контент информационный. На русском там появляются составы, а еще есть стикеры: