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#Барселона #Футбол #Примера #соцсети

«Барселона» сделала первый аккаунт на русском – группу в вайбере 🤨

2 часа назад

Сайт «Барселоны»

«Барселона» объявила о появлении первой русскоязычной соцсети. Клуб сделал группу в вайбере. Об этом на русском языке рассказали футболисты «Барсы»: Антуан Гризманн, Сержиньо Дест, Френки де Йонг, Миралем Пьянич и Клеман Лангле.

С этими же игроками «Барселона» обещает еще провести и онлайн-встречу. В ней будут участвовать блогеры и фанаты из России.

Эту группу в вайбере «Барса» ведет еще с декабря прошлого года – на нее сейчас подписаны больше 800 тысяч человек. Почти весь контент информационный. На русском там появляются составы, а еще есть стикеры:

А у «Барсы» русский язык стал одиннадцатым в соцсетях. У нее есть аккаунты на испанском, каталонском, португальском, английском, французском, японском, китайском, арабском, турецком и индонезийском языках. 

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Стоп, а почему именно вайбер?

Вайбер – официальный мессенджер «Барселоны» с сезона-2017/18. Сейчас там аудитория клуба в группах на всех языках достигла почти семи миллионов человек.

Вайбером владеет японская компания Rakuten, которая в 2014-м купила мессенджер у его создателей из Израиля за 900 миллионов долларов.

AFLO / Global Look Press

А с «Барселоной» она начала сотрудничество в 2016 году. За каждый год «Барса» получает 55 миллионов евро. Контракт должен закончиться в июне 2021-го, но клуб воспользовался правом продлить его до конца сезона-2021/22.

Аудитория вайбера в России – больше 36 миллионов человек. Хотя бы раз его запускал каждый третий человек в стране.

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