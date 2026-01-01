Френки Де Йонг

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В матче «Бетис» – «Барселона» де Йонг ни разу не ошибся в передаче, сыграв 80 минут
#Френки Де Йонг
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#Лионель Месси
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