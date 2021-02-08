В матче «Бетис» – «Барселона» де Йонг ни разу не ошибся в передаче, сыграв 80 минут

«Барселона» выиграла 3:2 у «Бетиса», а Френки де Йонг на 10-й минуте заменил Араухо.

По данным Opta, все пасы де Йонга за матч были точными. Всего состоялся 81 пас. Это рекорд лиги для вышедшего на замену игрока, по крайней мере, с сезона-2005/06.