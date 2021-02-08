Френки Де Йонг
Примера
Футбол
Барселона
В матче «Бетис» – «Барселона» де Йонг ни разу не ошибся в передаче, сыграв 80 минут
вчера, 10:27
«Барселона» выиграла 3:2 у «Бетиса», а Френки де Йонг на 10-й минуте заменил Араухо.
По данным Opta, все пасы де Йонга за матч были точными. Всего состоялся 81 пас. Это рекорд лиги для вышедшего на замену игрока, по крайней мере, с сезона-2005/06.
WhoScored записал де Йонгу 83 паса. И такую же аккуратность – 100%.
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