Вратарь из Австралии сделал крутейший сейв: отбил сильный удар, выбил мяч с линии и спас на добивании

Австралийский вратарь Адам Федеричи построил неплохую карьеру в Англии:

В 2005-м он приехал в «Рединг». Съездил в аренды в «Мейденхед», «Нортвуд», «Каршалтон», «Бристоль» и «Саутенд». С 2008-го он без перерыва играл за «Рединг» – провел более 150 матчей за клуб.

В 2015-м ушел в «Борнмут». Здесь у него была аренда в «Ноттингем».

В 2018 году согласился на роль запасного вратаря «Стока». За два сезона провел 14 встреч.

Всего в АПЛ у него 31 матч.

Этим летом 36-летний Федеричи на правах свободного агента вернулся в Австралию – подписал контракт до лета 2022-го с «Макартуром». Дела у середняка чемпионата пока не более-менее неплохие. После шести встреч он идет на 5-й строчке. Федеричи в основе, но «Макартур» по разнице забитых и пропущенных (-3) – один из худших клубов лиги.

В последнем туре «Макартур» играл против «Вестерн Сиднея». Матч завершился ничьей – 2:2. Но главный момент случился с Федеричи.

Во втором тайме «Сидней» пошел в атаку и за один момент получил несколько возможностей забить – все нейтрализовал Федеричи.

1. Сначала отбил удар.

2. Потом выбил мяч с линии ворот.

3. Дальше Федеричи заблокировал добивание.

Соперник сразу же пробил в перекладину, и защитники «Макартура» выбили мяч.

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