Вратарь из Австралии сделал крутейший сейв: отбил сильный удар, выбил мяч с линии и спас на добивании
Австралийский вратарь Адам Федеричи построил неплохую карьеру в Англии:
- В 2005-м он приехал в «Рединг». Съездил в аренды в «Мейденхед», «Нортвуд», «Каршалтон», «Бристоль» и «Саутенд». С 2008-го он без перерыва играл за «Рединг» – провел более 150 матчей за клуб.
- В 2015-м ушел в «Борнмут». Здесь у него была аренда в «Ноттингем».
- В 2018 году согласился на роль запасного вратаря «Стока». За два сезона провел 14 встреч.
- Всего в АПЛ у него 31 матч.
Этим летом 36-летний Федеричи на правах свободного агента вернулся в Австралию – подписал контракт до лета 2022-го с «Макартуром». Дела у середняка чемпионата пока не более-менее неплохие. После шести встреч он идет на 5-й строчке. Федеричи в основе, но «Макартур» по разнице забитых и пропущенных (-3) – один из худших клубов лиги.
В последнем туре «Макартур» играл против «Вестерн Сиднея». Матч завершился ничьей – 2:2. Но главный момент случился с Федеричи.
Во втором тайме «Сидней» пошел в атаку и за один момент получил несколько возможностей забить – все нейтрализовал Федеричи.
1. Сначала отбил удар.
2. Потом выбил мяч с линии ворот.
3. Дальше Федеричи заблокировал добивание.
Соперник сразу же пробил в перекладину, и защитники «Макартура» выбили мяч.
Видео момента:
Сам Федеричи скромничал:
«Конечно, здорово, что иногда появляются такие моменты. Но мне во многом повезло. Ну и это не главное в этом матче. Я бы предпочел, чтобы этого сейва не было, но наша команда бы победила».