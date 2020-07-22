Вратарь «Сассуоло» сделал тройной сейв. Да-да, тройной! 👊🏻

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби очень ценит Консильи: «Он – прекрасный вратарь. Мне нельзя говорить об этом, но у нас были предложения по Андреа. Мы обсуждали с ним эти запросы, но он отказывался. Преданность – еще одно важное качество Консильи».