Андреа Консильи
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Сассуоло
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#Андреа Консильи #Футбол #Серия А #Сассуоло

Вратарь «Сассуоло» сделал тройной сейв. Да-да, тройной! 👊🏻

22 июля, 18:26

AFLO/Global Look Press

«Сассуоло» в этом сезоне взлетел в верхнюю часть таблицы Серии А, а вратарь Андреа Консильи – один из главных геров этого чуда. Консильи часто и очень красиво спасает. Вчера в матче с «Миланом» он сделал тройной сейв:

А вот еще крутота от Консильи – двойной сейв в матче с «Дженоа».

Но и Консильи не идеал. У него тоже бывают обидные ошибки. Например, вот так он накосячил в игре с «Лацио»: летел отбивать удар Иммобиле и пропустил мяч под рукой.

Тут неудачно сыграл в матче с «Болоньей»: случайно скинул мяч на Орсолини, и тот забил.

Тут ошиблись вместе с Педро Обьянгом: налетели друг на друга, и мяч отлетел к сопернику.

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби очень ценит Консильи: «Он – прекрасный вратарь. Мне нельзя говорить об этом, но у нас были предложения по Андреа. Мы обсуждали с ним эти запросы, но он отказывался. Преданность – еще одно важное качество Консильи».

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