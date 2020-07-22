Вратарь «Сассуоло» сделал тройной сейв. Да-да, тройной! 👊🏻
«Сассуоло» в этом сезоне взлетел в верхнюю часть таблицы Серии А, а вратарь Андреа Консильи – один из главных геров этого чуда. Консильи часто и очень красиво спасает. Вчера в матче с «Миланом» он сделал тройной сейв:
А вот еще крутота от Консильи – двойной сейв в матче с «Дженоа».
Но и Консильи не идеал. У него тоже бывают обидные ошибки. Например, вот так он накосячил в игре с «Лацио»: летел отбивать удар Иммобиле и пропустил мяч под рукой.
Тут неудачно сыграл в матче с «Болоньей»: случайно скинул мяч на Орсолини, и тот забил.
Тут ошиблись вместе с Педро Обьянгом: налетели друг на друга, и мяч отлетел к сопернику.
Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби очень ценит Консильи: «Он – прекрасный вратарь. Мне нельзя говорить об этом, но у нас были предложения по Андреа. Мы обсуждали с ним эти запросы, но он отказывался. Преданность – еще одно важное качество Консильи».