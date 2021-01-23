Защитник сделал акробатический сейв, а его клуб чуть не выбил «Ман Сити» из Кубка Англии

Перед игрой с «Ман Сити» Тозер вспоминал главные моменты в карьере. Его видение футбола изменила свадьба. Жена и сейчас помогает в трудные моменты, хотя у Тозера бывают срывы. Иногда ему кажется, что он не любит футбол. Потом остывает: «Мы играем в прекрасной части мира. У нас отличные виды. Уверен, что Пепу понравится склон на нашем поле».

Главное умение самого Тозера – дальние вбросы мяча. «Я не практикую их. Тут еще и адреналин может сыграть большую роль», – говорил Тозер. В кубковой игре перед ним вставал даже Пеп Гвардиола. Тозер все равно признан лучшим игроком матча в составе «Челтенхэма». Фанаты сравнивают его с Рори Делапом.

«Челтенхэм» – середняк четвертого английского дивизиона. В чемпионате команда идет на серии из четырех ничейных результатов. «Челтенхэм» набрал 37 очков за 23 матча и остается седьмым в турнирной таблице. В Кубке Англии все было удачнее. До «Ман Сити» клуб последовательно выбил «Саут Шилдс», «Крю» и «Мансфилд».