Пять игроков еле-еле затолкали мяч в ворота. Главный вопрос: где защитники?

В матче чемпионата Индии играли «Норт-Ист Юнайтед» и «Хайдарабад». К концу первого тайма «Хайдарабад» вел 2:0, но один гол «Норт-Ист» отыграл с пенальти. А потом случилась вот такая комедия уже в добавленное время.

Один игрок попал головой в перекладину, второй споткнулся о мяч и не смог добить в пустые ворота. И мяч еще рикошетил между двумя игроками. А игроки «Хайдарабада» как будто ждали, когда соперники все же забьют.

Гол вколотил защитник Бенджамин Ламбо. Офсайда нет, мяч засчитан.