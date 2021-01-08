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Хайдарабад
Норт-Ист Юнайтед
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#Индия #Футбол #Норт-Ист Юнайтед #Хайдарабад

Пять игроков еле-еле затолкали мяч в ворота. Главный вопрос: где защитники?

вчера, 21:25

В матче чемпионата Индии играли «Норт-Ист Юнайтед» и «Хайдарабад». К концу первого тайма «Хайдарабад» вел 2:0, но один гол «Норт-Ист» отыграл с пенальти. А потом случилась вот такая комедия уже в добавленное время.

Один игрок попал головой в перекладину, второй споткнулся о мяч и не смог добить в пустые ворота. И мяч еще рикошетил между двумя игроками. А игроки «Хайдарабада» как будто ждали, когда соперники все же забьют.

Гол вколотил защитник Бенджамин Ламбо. Офсайда нет, мяч засчитан. 

Как превратить 0:1 в 2:1 за 40 секунд. Реальное чудо из Индии

Во втором тайме «Хайдарабад» проснулся, выдал концовку с двумя голами и победил 4:2. Третий гол – шедевр.

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