Индия
Футбол
Хайдарабад
Норт-Ист Юнайтед
Пять игроков еле-еле затолкали мяч в ворота. Главный вопрос: где защитники?
вчера, 21:25
В матче чемпионата Индии играли «Норт-Ист Юнайтед» и «Хайдарабад». К концу первого тайма «Хайдарабад» вел 2:0, но один гол «Норт-Ист» отыграл с пенальти. А потом случилась вот такая комедия уже в добавленное время.
Один игрок попал головой в перекладину, второй споткнулся о мяч и не смог добить в пустые ворота. И мяч еще рикошетил между двумя игроками. А игроки «Хайдарабада» как будто ждали, когда соперники все же забьют.
Гол вколотил защитник Бенджамин Ламбо. Офсайда нет, мяч засчитан.
Как превратить 0:1 в 2:1 за 40 секунд. Реальное чудо из Индии
Во втором тайме «Хайдарабад» проснулся, выдал концовку с двумя голами и победил 4:2. Третий гол – шедевр.
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