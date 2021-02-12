Индия

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Материалы
Индийские альпинисты четыре года считались покорителями Эвереста. Пока не спалились на фотошопе и поддельных документах
#мир
Пять игроков еле-еле затолкали мяч в ворота. Главный вопрос: где защитники?
#Индия
Как превратить 0:1 в 2:1 за 40 секунд. Реальное чудо из Индии
#Футбол
Реальность-2020. Футболист ехал с Фиджи в Индию 40 дней – отсидев три карантина
#Рой Кришна
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