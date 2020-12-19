В списке ассистентов РПЛ лидирует защитник «Сочи». Почти все голы Заболотного – с его пасов

Такая статистика интересна, потому что 28-летний Маргасов никогда не был результативным защитником. У него по карьере есть гол в ФНЛ за «Сибирь» в сезоне-2014/15 и два ассиста в РПЛ. Хотя в интервью «СЭ» Маргасов рассказывал, что начинал форвардом. В детстве очень много забивал.

Было и подробное интервью официальному сайту «Ростова» с новыми подробностями об игре и универсализме: «Мне знакомы почти все позиции. Начинал нападающим, потом меня стали пробовать в центре обороны и полузащиты, в опорной зоне, был левым и правым защитником, хавбеком. Не стоял только в воротах».

По карьере у Маргасова есть уникальное достижение для футбола в России. Он выиграл Кубок России с тремя разными клубами. Сначала с «Ростовом» в сезоне-2013/14, когда провел в турнире только один матч. Потом были победы с «Локомотивом» (2016/17) и «Тосно» (2017/18). В 1/8 финала этого сезона «Сочи» сыграет с «Краснодаром».

Таблица РПЛ перед зимним перерывом