Тимофей Маргасов
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#Тимофей Маргасов #Футбол #РПЛ #Сочи

В списке ассистентов РПЛ лидирует защитник «Сочи». Почти все голы Заболотного – с его пасов

6 часов назад
Александр Плеханов

Список лучших ассистентов РПЛ перед зимним перерывом выглядит так:

РПЛ

В привычных фамилиях полузащитников и форвардов мелькнул Тимофей Маргасов. Обычно он выходит в «Сочи» правым защитником или поднимается чуть выше и закрывает всю бровку. За 17 матчей Маргасов собрал пять ассистов. «Сочи» набирал очки во всех играх, где Маргасов делал голевые передачи. Заболотный с помощью Маргасова забил три из четырех голов в сезоне.

Как Маргасов делал эти ассисты:

  • Матч с «Ростовом»: подача на Заболотного с правого фланга и вынос на того же Заболотного от боковой линии.
  • Матч с «Локомотивом»: навес с правого фланга на Заболотного, который замкнул головой в касание.
  • Матч с ЦСКА: навес с правого фланга на Бурмистрова. Тот принял мяч, сделал несколько касаний и пробил.
  • Матч с «Ахматом»: забежал в штрафную и во время навеса откинул мяч на набежавшего Юсупова.

РПЛ

Такая статистика интересна, потому что 28-летний Маргасов никогда не был результативным защитником. У него по карьере есть гол в ФНЛ за «Сибирь» в сезоне-2014/15 и два ассиста в РПЛ. Хотя в интервью «СЭ» Маргасов рассказывал, что начинал форвардом. В детстве очень много забивал.

Было и подробное интервью официальному сайту «Ростова» с новыми подробностями об игре и универсализме: «Мне знакомы почти все позиции. Начинал нападающим, потом меня стали пробовать в центре обороны и полузащиты, в опорной зоне, был левым и правым защитником, хавбеком. Не стоял только в воротах».

По карьере у Маргасова есть уникальное достижение для футбола в России. Он выиграл Кубок России с тремя разными клубами. Сначала с «Ростовом» в сезоне-2013/14, когда провел в турнире только один матч. Потом были победы с «Локомотивом» (2016/17) и «Тосно» (2017/18). В 1/8 финала этого сезона «Сочи» сыграет с «Краснодаром».

Таблица РПЛ перед зимним перерывом

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