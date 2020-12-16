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«Зенит» добивает «Спартак» троллинг-видео с отсылками к цитатам Газизова и Кокорина
вчера, 22:55
В ролике две отсылки:
Первая – к цитате бывшего гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова: «Мне приятно вместе с Федуном и Тедеско бросить перчатку многим знакомым из «Зенита». Эти слова стали мемом. В последний раз журналисты спросили Газизова о перчатке в октябре. Он ответил, что они все у него на месте.
Почему Газизов ушел из «Спартака» так быстро? С кем он поругался? Причем тут поздний трансфер Мозеса?
Вторая отсылка – к цитатам Кокорина. «Изи катка» – это легкая победа в игре CS:GO, которой увлекается Кокорин. А «Сделаем красиво!» – девиз Кокорина, которым «Спартак» его представлял при переходе.
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