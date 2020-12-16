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#Зенит #РПЛ #Футбол #Спартак #Шамиль Газизов #Александр Кокорин

«Зенит» добивает «Спартак» троллинг-видео с отсылками к цитатам Газизова и Кокорина

вчера, 22:55

«Зенит» уверенно разобрал «Спартак». И сделал добивку в соцсетях. В ролике под прицел попадает красная перчатка. Выстрел ее разрывает. И звучит голос Кокорина «Изи катка. Сделаем красиво».

В ролике две отсылки:

Первая – к цитате бывшего гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова: «Мне приятно вместе с Федуном и Тедеско бросить перчатку многим знакомым из «Зенита». Эти слова стали мемом. В последний раз журналисты спросили Газизова о перчатке в октябре. Он ответил, что они все у него на месте.

Почему Газизов ушел из «Спартака» так быстро? С кем он поругался? Причем тут поздний трансфер Мозеса?

Вторая отсылка – к цитатам Кокорина. «Изи катка» – это легкая победа в игре CS:GO, которой увлекается Кокорин. А «Сделаем красиво!» – девиз Кокорина, которым «Спартак» его представлял при переходе.

Кто и как развивает соцсети «Спартака». Большое интервью

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