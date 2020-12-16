Комедийный автогол Ловрена. Скидывал мяч грудью – и перебросил Лунева

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев в перерыве прокомментировал этот эпизод: «Легкое недопонимание. Бывает. Я не ожидал того, что он скинет. Пошел вниз, а потом просто не успел перестроиться». Лунев проводит уже третий матч подряд в основе «Зенита» в РПЛ. В каждом из них он пропустил по одному голу.

Еще в «Ливерпуле» Ловрен рассказывал о наказании за ошибки для самого себя: «Я ни с кем не разговариваю пару дней. Такое вот наказание. Мысли других людей меня не беспокоят. Важно, что говорит тренер, потому что он за меня отвечает. Когда вы совершаете ошибку, люди сразу указывают на вас».

Деян Ловрен играет в «Зените» с лета 2020 года. «Зенит» купил его у «Ливерпуля» за 10 миллионов евро. Ловрен пришел на место ушедшего Ивановича. За полгода в клубе он даже успел побыть временным капитаном в нескольких матчах подряд. В РПЛ он забивал в ворота «Ростова» и «Ахмата». Забил Ловрен и в матче с «Брюгге», но там мяч записан на вратаря.