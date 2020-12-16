«Спартак» не выигрывает в Питере восемь лет. Последний раз – когда Дзюба играл против «Зенита» и Семака в поле
«Спартак» победил чемпиона в самом длинном сезоне РПЛ
В сезоне-2011/12 РПЛ проводилась в две стадии. Сначала команды играли обычные 30 туров, потом – делились на восьмерки. «Зенит» и «Спартак» были в числе команд, которые играли за чемпионство. Для «Зенита» все закончилось досрочно: он официально стал чемпионом уже за три тура до конца.
В 43-м туре у «Зенита» была домашняя игра против «Спартака». Для «Зенита» матч оказался важен со стороны праздника: готовилось досрочное отмечание чемпионства с фанатами. Мотивация «Спартака» – борьба за второе место. Оно давало возможность играть в Лиге чемпионов вместе с «Зенитом».
Матч – триллер.
«Зенит» – «Спартак» – 2:3
Голы: 1:0 – Кержаков, 24; 1:1 – Билялетдинов, 70; 2:1 – Семак, 82 (пен); 2:2 – Эменике, 84; 2:3 – Кариока, 89.
⚽️ Победный гол в игре с «Зенитом» стал для Кариоки первым за весь сезон-2011/12. До этого он не забивал в России.
⚽️ Артем Дзюба в той игре отбегал 90 минут в составе «Спартака». Для Дзюбы тот сезон был первым после возвращения из аренды, где он играл за «Томь».
⚽️ В игре со «Спартаком» на замену вышел Виктор Файзулин. За весь сезон он сыграл рекордные для себя 34 матча. Еще не пропадал из-за травм.
⚽️ Девять игроков из той основы «Зенита» сейчас уже завершили карьеру. В игре остаются только Губочан («Омония») и Кришито («Дженоа»).
⚽️ Сергей Семак проводил предпоследний сезон в карьере. Играл уже не всегда, а в матче со «Спартаком» результативно вышел на замену.
⚽️ Александр Кержаков был в лучшей форме за все время с момента возвращения в Россию. За весь тот сезон он провел в РПЛ 32 матча, забил 23 гола и сделал 9 ассистов.
⚽️ Победа в предпоследнем туре позволила «Спартаку» выйти на второе место. ЦСКА по итогам сезона отстал от «Спартака» на два очка. «Зенит» оторвался на 13.
⚽️ Эменике удалился за жест, о котором рассказывал ютуб-каналу «Спартака»: «Посвятил гол «Зениту» своим родителям. В моих венах течет их кровь, и я поблагодарил родителей за это. Вот и все».
«Спартак» больше не побеждает в Санкт-Петербурге. Главное достижение – две нулевые ничьи
Уже через три месяца «Зенит» разгромил «Спартак» (5:0) в новой домашней игре. Общая статистика к 2020 году совсем печальная: шесть побед у «Зенита» и две нулевые ничьи. Разница мячей в восьми играх РПЛ – 24:7. В сезоне-2019/20 «Зенит» добавил к этому победу в домашнем полуфинале Кубка России.
Важно, что эта статистика никак не распространяется на все игры между «Спартаком» и «Зенитом». Дома «Спартак» играет очень даже успешно. В 2017-м даже обыграл «Зенит» дважды, но между этими играми проиграл в Санкт-Петербурге со счетом 1:5. Еще раньше были крупные поражения 2:4 и 2:5.
В этом сезоне «Зенит» и «Спартак» вместе борются за чемпионство. «Зенит» пока лидирует, «Спартак» отстает на три очка. Победа позволит именно «Спартаку» уйти лидером на зимнюю паузу. Матч первого круга завершился со счетом 1:1. Тогда за «Зенит» забил Ерохин, а «Спартак» ответил голом Понсе.
Где смотреть матч «Зенит» – «Спартак»