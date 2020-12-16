«Спартак» не выигрывает в Питере восемь лет. Последний раз – когда Дзюба играл против «Зенита» и Семака в поле

«Зенит» – «Спартак» – 2:3

Голы: 1:0 – Кержаков, 24; 1:1 – Билялетдинов, 70; 2:1 – Семак, 82 (пен); 2:2 – Эменике, 84; 2:3 – Кариока, 89.

⚽️ Победный гол в игре с «Зенитом» стал для Кариоки первым за весь сезон-2011/12. До этого он не забивал в России.

⚽️ Артем Дзюба в той игре отбегал 90 минут в составе «Спартака». Для Дзюбы тот сезон был первым после возвращения из аренды, где он играл за «Томь».

⚽️ В игре со «Спартаком» на замену вышел Виктор Файзулин. За весь сезон он сыграл рекордные для себя 34 матча. Еще не пропадал из-за травм.

⚽️ Девять игроков из той основы «Зенита» сейчас уже завершили карьеру. В игре остаются только Губочан («Омония») и Кришито («Дженоа»).