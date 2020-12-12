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После видео Дзюба раззабивался. Это его давняя фишка – жечь на волне скандала

12 декабря, 22:24

В начале ноября страну морально потряс слив интимного видео Артема Дзюбы. Самого Дзюбу эффект от него тоже накрыл неслабо: Черчесов не вызвал в сборную (аргументировал решение тем, что Дзюбе нужно отдохнуть), Семак сразу же забрал капитанскую повязку. Мочили даже свои фанаты.

Но нервозный момент положительно подействовал на Дзюбу. До матча с «Краснодаром», в котором он впервые вышел без капитанской повязки, у него было девять встреч во всех турнирах без голов (зато с двумя голевыми).

После – классное преображение.

Его статистика во всех матчах, начиная с 8 ноября:

  • Семь игр.
  • Пять забитых мячей.
  • Две голевые.
  • Благодаря двум голам в ворота «Динамо» вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров «Зенита» (85 мячей).
  • Плюс после 18 туров этого сезона РПЛ у него 10 мячей. Вместе с Азмуном они делят первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

Сам Дзюба отреагировал на этот момент в прессе достаточно спокойно:

«Я во многом виноват, в этом могу винить только себя. Но в такие мгновения, когда почти все отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной. Кто поддержал меня в такую трудную минуту. Вы были рядом. Близкие, родные, семья, друзья. Даже люди, которые мне незнакомы, поддерживали. Их было очень много».

Предыдущие годы карьеры Дзюбы показали – он стойко переносит моменты, когда обстоятельства складываются против него, а общество особенно жестко его критикует. Примеры:

🔥 Перед чемпионатом мира-2018 поругался с Роберто Манчини и выбрал неочевидный вариант – ушел в аренду в «Арсенал». Там забил шесть голов в 10 матчах и получил приглашение на ЧМ от Черчесова.

Манчини по итогам сезона-2017/18 в «Зените» не было. Дзюба вернулся в статусе героя.

🔥 Еще раньше конфликтная ситуация была в «Спартаке». В сезоне-2013/14 Дзюба поругался с Карпиным. Итог – ушел в аренду в «Ростов» и выдал классный сезон (28 матчей и 17 голов в РПЛ).

🔥 В сборной тоже был момент, когда фанаты наезжали на Дзюбу. В прошлом году Дзюбу жестко освистали в выездном матче против Сан-Марино. К тому моменту Дзюба уже забил девять мячей в РПЛ. В трех играх Премьер-лиги до зимнего перерыва забил еще два.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: официальный сайт «Зенита»
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#ЧМ-2018
#Роберто Манчини