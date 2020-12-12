После видео Дзюба раззабивался. Это его давняя фишка – жечь на волне скандала

Предыдущие годы карьеры Дзюбы показали – он стойко переносит моменты, когда обстоятельства складываются против него, а общество особенно жестко его критикует. Примеры:

🔥 Перед чемпионатом мира-2018 поругался с Роберто Манчини и выбрал неочевидный вариант – ушел в аренду в «Арсенал». Там забил шесть голов в 10 матчах и получил приглашение на ЧМ от Черчесова.

Манчини по итогам сезона-2017/18 в «Зените» не было. Дзюба вернулся в статусе героя.

🔥 Еще раньше конфликтная ситуация была в «Спартаке». В сезоне-2013/14 Дзюба поругался с Карпиным. Итог – ушел в аренду в «Ростов» и выдал классный сезон (28 матчей и 17 голов в РПЛ).

🔥 В сборной тоже был момент, когда фанаты наезжали на Дзюбу. В прошлом году Дзюбу жестко освистали в выездном матче против Сан-Марино. К тому моменту Дзюба уже забил девять мячей в РПЛ. В трех играх Премьер-лиги до зимнего перерыва забил еще два.