После видео Дзюба раззабивался. Это его давняя фишка – жечь на волне скандала
В начале ноября страну морально потряс слив интимного видео Артема Дзюбы. Самого Дзюбу эффект от него тоже накрыл неслабо: Черчесов не вызвал в сборную (аргументировал решение тем, что Дзюбе нужно отдохнуть), Семак сразу же забрал капитанскую повязку. Мочили даже свои фанаты.
Но нервозный момент положительно подействовал на Дзюбу. До матча с «Краснодаром», в котором он впервые вышел без капитанской повязки, у него было девять встреч во всех турнирах без голов (зато с двумя голевыми).
После – классное преображение.
Его статистика во всех матчах, начиная с 8 ноября:
- Семь игр.
- Пять забитых мячей.
- Две голевые.
- Благодаря двум голам в ворота «Динамо» вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров «Зенита» (85 мячей).
- Плюс после 18 туров этого сезона РПЛ у него 10 мячей. Вместе с Азмуном они делят первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ.
Сам Дзюба отреагировал на этот момент в прессе достаточно спокойно:
«Я во многом виноват, в этом могу винить только себя. Но в такие мгновения, когда почти все отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной. Кто поддержал меня в такую трудную минуту. Вы были рядом. Близкие, родные, семья, друзья. Даже люди, которые мне незнакомы, поддерживали. Их было очень много».
Предыдущие годы карьеры Дзюбы показали – он стойко переносит моменты, когда обстоятельства складываются против него, а общество особенно жестко его критикует. Примеры:
🔥 Перед чемпионатом мира-2018 поругался с Роберто Манчини и выбрал неочевидный вариант – ушел в аренду в «Арсенал». Там забил шесть голов в 10 матчах и получил приглашение на ЧМ от Черчесова.
Манчини по итогам сезона-2017/18 в «Зените» не было. Дзюба вернулся в статусе героя.
🔥 Еще раньше конфликтная ситуация была в «Спартаке». В сезоне-2013/14 Дзюба поругался с Карпиным. Итог – ушел в аренду в «Ростов» и выдал классный сезон (28 матчей и 17 голов в РПЛ).
🔥 В сборной тоже был момент, когда фанаты наезжали на Дзюбу. В прошлом году Дзюбу жестко освистали в выездном матче против Сан-Марино. К тому моменту Дзюба уже забил девять мячей в РПЛ. В трех играх Премьер-лиги до зимнего перерыва забил еще два.