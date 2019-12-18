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Артем Дзюба
№22
Нападающий
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 авг. 1988 (31) год
Рост
196
Вес
89
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
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#Артем Дзюба
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Заводящего «Спартака» увезли в Петербург на допрос о драке, которая была полгода назад
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04 декабря 2019, 12:15
Дзюба VS спартаковские фанаты. В новой серии – глушилки, баннеры с матом, слова про секту и фашистов
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02 декабря 2019, 00:21
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