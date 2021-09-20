Новый состав России при Карпине: представлены 12 клубов РПЛ, Глушаков вернулся спустя 3,5 года, Дзюба попал с 0 голов, а Лунев − с 0 матчей

По составу:

• В прошлый раз, это было 16 августа, Карпин вызвал 31 игрока, сейчас в списке 34 человека .

• По сравнению с прошлым вызовом – Максименко и Песьяков в список не попали, Зобнин и Черышев травмированы, Фернандес завершил карьеру в сборную.

• Новые лица в сборной Карпина – Сафонов и Крицюк, а также Глушаков, Зиньковский, Агаларов и Дзюба .

• Базовый клуб сборной по-прежнему «Зенит» – он отправил семь игроков . Пятеро из «Локомотива», четверо из «Динамо», трое из ЦСКА, из остальных клубов два и меньше. Также в сборную приехали четыре легионера.

• Теперь в сборной есть представители 12 клубов РПЛ . Не поехали игроки только из «Ахмата», «Урала», «Арсенала» и «Нижнего Новгорода».

• Еще не играли за сборную Дюпин, Сутормин, Чистяков, Зиньковский, Макаров, Терехов, Магкеев и Агаларов.