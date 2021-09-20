Новый состав России при Карпине: представлены 12 клубов РПЛ, Глушаков вернулся спустя 3,5 года, Дзюба попал с 0 голов, а Лунев − с 0 матчей
Главный тренер сборной России Валерий Карпин выбрал 34 игроков на матчи квалификации к ЧМ-2022 в октябре.
- Вратари: Гильерме, Дюпин, Лунев, Сафонов, Крицюк.
- Защитники: Дивеев, Магкеев, Джикия, Осипенко, Караваев, Сутормин, Чистяков, Самошников, Терехов, Кудряшов.
- Полузащитники: Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Головин, Ерохин, Кузяев, Бакаев, Миранчук, Захарян, Фомин, Ионов, Глушаков, Макаров, Зиньковский.
- Нападающие: Смолов, Заболотный, Тюкавин, Дзюба, Агаларов.
По составу:
• В прошлый раз, это было 16 августа, Карпин вызвал 31 игрока, сейчас в списке 34 человека.
• По сравнению с прошлым вызовом – Максименко и Песьяков в список не попали, Зобнин и Черышев травмированы, Фернандес завершил карьеру в сборную.
• Новые лица в сборной Карпина – Сафонов и Крицюк, а также Глушаков, Зиньковский, Агаларов и Дзюба.
• Базовый клуб сборной по-прежнему «Зенит» – он отправил семь игроков. Пятеро из «Локомотива», четверо из «Динамо», трое из ЦСКА, из остальных клубов два и меньше. Также в сборную приехали четыре легионера.
• Теперь в сборной есть представители 12 клубов РПЛ. Не поехали игроки только из «Ахмата», «Урала», «Арсенала» и «Нижнего Новгорода».
• Еще не играли за сборную Дюпин, Сутормин, Чистяков, Зиньковский, Макаров, Терехов, Магкеев и Агаларов.
Дзюба не забивал, но вызван
Артем Дзюба не был вызван на сентябрьские матчи, но теперь в сборной.
Матчи Дзюбы в сентябре:
🎯 Полная игра с «Ахматом», два голевых паса.
💡 15 минут с «Челси» после выхода на замену.
Статистика Дзюбы за сезон:
➡️ Девять матчей, из них полных только два.
➡️ Четыре выхода на замену.
➡️ Ноль голов, три голевые передачи.
«Старт сезона у него был не очень, но в последнем матче против «Ахмата» он выглядел получше. Это расширенный список. Дальше посмотрим, как будет себя показывать», – объяснение Карпина.
Лунев не играл, но в списке
Андрей Лунев присутствовал на десяти матчах «Байера» и сборной России в новом сезоне – сидел на скамейке и ни разу не выходил на поле. В списке он тоже оказался. «Не очень комфортно. Хочется всегда играть и приносить пользу команде. Пока жду своего шанса», – говорил он о ситуации в «Байере».
Непонятная ситуация была еще месяц назад, когда тренер вратарей Виталий Кафанов извинялся перед Луневым за невызов, а через день Лунев был вызван.
«Довод у Кафанова по Луневу был один – нет понимания, кто будет первым номером. Вызвали его, чтобы он смог пообщаться с большим количеством вратарей и поработать с ними. Я не понимаю, почему всех так волнует, что у нас пять вратарей? Да хоть 10», – возмутился Карпин. И вызвал Лунева снова.
Глушаков в сборной впервые за 3,5 года
Первый матч за сборную России был 29 марта 2011 года, последний – 23 марта 2018-го. Глушаков за семь лет сыграл 57 матчей, забил пять голов, последний из которых – Словакии на Евро-2016. Символично, что сейчас он вызван как раз на игру против Словакии (и заодно Словении).
Глушаков играл на двух Евро и одном ЧМ, два последних крупных турнира пропускал. При Станиславе Черчесове он отыграл весной 2018-го в сборной, но не попал в заявку на ЧМ-2018. Как раз тогда у него был непростой период в «Спартаке» – промах с пенальти в игре с «Тосно», сам клуб остался без Кубка и не защитил чемпионский титул.
«Конечно, я приеду в сборную, если Черчесов позовет. Хотя в первые дни были мысли просто завязать со сборной и сконцентрироваться на «Спартаке», семье, больше отдыхать. Но потом поговорил с ребятами, мне сказали: угомонись, успокойся, у тебя еще впереди новый чемпионат мира», – рассказывал он, не попав в заявку. Сейчас вызван как раз на матчи отбора к ЧМ.
Сейчас у него шесть голов в восьми матчах, больше забивает только Агаларов. Правда, три с пенальти. Еще Глушаков сейчас – самый бьющий игрок РПЛ, больше половины ударов – из-за штрафной.
В списке есть игроки «Крылья Советов» и «Уфы»
«Крылья» идут десятыми, «Уфа» – на границе зоны стыков, но, по крайней мере, по одному игроку найдется и в этих командах.
🚀 Антон Зиньковский сыграл восемь матчей – отдал голевой пас в игре с «Рубином» и два в матче с «Уфой». Тоже часто бьет по воротам – в десятке среди игроков РПЛ. А по обводкам – вообще третий.
🚀 За Гамида Агаларова говорят голы – их аж восемь на счету 21-летнего форварда «Уфы». Плюс еще три – за молодежку в ворота испанцев и мальтийцев.
Матчи России в октябре:
🇸🇰 8 октября – дома против Словакии.
🇸🇮 11 октября – в гостях против Словении.