Россия победила, но все вокруг недовольны игрой – даже сам Карпин. Ударов так мало, что Кипр бил в два раза чаще

Россия обыграла Кипр со счетом 2:0 в отборе к ЧМ-2022. Важная традиция при Карпине: за два матча команда не пропустила ни одного мяча. Теперь Россия имеет важную для этого отбора разницу мячей +4. Именно разница учитывается в первую очередь при одинаковом количестве очков. За пять матчей Россия забила восемь голов, а пропустила всего четыре. Но было опасно.

Кипр 15 раз пробил в сторону ворот России, у россиян набралось восемь ударов. Особенно показательной выглядит статистика по второму тайму – 10:2. По ударам в створ Россия была эффективнее (4:3), но такое давление Кипра могло повлиять на результат. Единственный удар России в створ во втором тайме и стал голевым. Потом – сплошная оборона.

Автор первого гола в матче Александр Ерохин так оправдал эту статистику в эфире «Матч ТВ»: «И они освежили игру, и мы немножко просели. Надо было больше прессинговать». Карпин сделал акцент на погоде: «Я в рубашке стоял и то вспотел. А футболистам реально тяжело. Это не отговорка – это данность. То, что некоторые подсели, – это тоже данность».