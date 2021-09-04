Россия победила, но все вокруг недовольны игрой – даже сам Карпин. Ударов так мало, что Кипр бил в два раза чаще
Россия обыграла Кипр со счетом 2:0 в отборе к ЧМ-2022. Важная традиция при Карпине: за два матча команда не пропустила ни одного мяча. Теперь Россия имеет важную для этого отбора разницу мячей +4. Именно разница учитывается в первую очередь при одинаковом количестве очков. За пять матчей Россия забила восемь голов, а пропустила всего четыре. Но было опасно.
Кипр 15 раз пробил в сторону ворот России, у россиян набралось восемь ударов. Особенно показательной выглядит статистика по второму тайму – 10:2. По ударам в створ Россия была эффективнее (4:3), но такое давление Кипра могло повлиять на результат. Единственный удар России в створ во втором тайме и стал голевым. Потом – сплошная оборона.
Автор первого гола в матче Александр Ерохин так оправдал эту статистику в эфире «Матч ТВ»: «И они освежили игру, и мы немножко просели. Надо было больше прессинговать». Карпин сделал акцент на погоде: «Я в рубашке стоял и то вспотел. А футболистам реально тяжело. Это не отговорка – это данность. То, что некоторые подсели, – это тоже данность».
На пресс-конференции Карпин высказывался еще жестче. Рассказал, что сборная подсела после 60-й минуты и играла очень плохо. Все проблемы Карпин связывает с физическим состоянием. В сборной России за физическую подготовку отвечает испанец Луис Мартинес. Он пришел вместе с Карпиным из «Ростова». Еще это второй матч в списке из трех сентябрьских. Дальше будет игра с Мальтой.
Важно понимать, что Кипр никогда в этом отборе не был таким активным. 15 ударов за матч – максимум для него за все пять игр. Сколько ударов было у Кипра в других матчах: Мальта (5), Словения (7), Хорватия (2), Словакия (11). Только в таком же домашнем матче против Словакии (0:0) Кипр опередил соперника по ударам. Но и там все выглядело не так явно – 11:7.
Последний раз 15 ударов за матч Кипр наносил в игре с Люксембургом в октябре 2020-го. Россия допустила меньше ударов даже в игре с Хорватией (14), но там тоже было серьезное поражение – 8:14. В остальных матчах отбора на ЧМ-2022 соперники России били по воротам не более 11 раз. Зато в главном матче группы на Евро-2020 Дания (4:1) набрала 16 ударов в сторону ворот России.
Последствия и причины такой статистики матча с Кипром, которые не касаются результата:
🇷🇺 Ерохин и Жемалетдинов получили карточки в конце второго тайма. Особенно важна карточка Жемалетдинова – он срывал атаку Кипра.
🇷🇺 Давление Кипра испортило впечатление от матча. Поэтому фанаты, эксперты и комментаторы критикуют сборную России за ее оборонительный второй тайм.
🇷🇺 Дебют 19-летнего Тюкавина прошел блекло. Потому что он практически не касался мяча. Только боролся и зарабатывал фолы, чтобы дать сборной паузу.
🇷🇺 При такой игре во втором тайме бесполезно выглядел Федор Смолов. Хотя до прижатия России к воротам он сделал два ассиста.
🇷🇺 Головин вынужденно попросил замену – у него боль в области паха. Россия и без этого испытывает проблемы с травмами (подробно – тут).
Тюкавин впервые сыграл за сборную России. Он третий дебютант при Карпине