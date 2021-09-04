Баринов давно мечтал о роли капитана России. Стал им уже в девятом матче за сборную
Самошников, Ерохин, Черышев, Смолов – неожиданности стартового состава на матч России и Кипра. Но главное изменение связано с ролью капитана сборной России. Георгий Джикия остался на поле, но передал капитанскую повязку Дмитрию Баринову. Тот исполняет роль капитана сборной России впервые в карьере. Так выполняется публичное обещание Джикии.
Через инстаграм сборной России Джикия рассказывал о решении на командном собрании. Говорил, что у России теперь не будет одного капитана: «Хочется, чтобы каждый в нашей обновленной сборной чувствовал эту ответственность. Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты».
Командное собрание проходило за два дня до игры с Хорватией. Еще раньше его публично анонсировал Валерий Карпин. Он прямо говорил, что не знает фамилию капитана. Такая же ситуация в России была с вратарями (подробно – тут). В сборной Карпин дистанцировался от двух решений. За основного вратаря отвечает тренер Кафанов, за капитана – сама команда.
11 сентября Дмитрию Баринову исполнится 25 лет. Матч с Кипром – его девятая игра в составе взрослой России. Он сыграл товарищеский матч, четыре игры отбора на Евро-2020, два матча в финальном этапе Евро и теперь две игры квалификации ЧМ-2022. В юношеской сборной он в 2013 году выигрывал чемпионат Европы U17.
В ноябре 2020 года Баринов говорил в интервью «Чемпионату»: «Честно, я не могу что-то предсказывать, но когда вернусь на поле, с каждым днем и каждой тренировкой буду доказывать, что хочу быть капитаном сборной, а не просто игроком национальной команды. У меня есть такие амбиции. Справился бы. Почему нет. В «Локо» тоже хочу быть капитаном, пока я здесь».
«Локомотив» давал Баринову шанс побыть капитаном. Еще в сезоне-2019/20 он выводил команду на поле в матче с «Уралом». Основным капитаном «Локомотива» в это время был Ведран Чорлука. За время карьеры Баринова в «Локомотиве» функции капитана выполняли еще Гильерме и Денисов. Сейчас Чорлука завершил карьеру – и капитаном опять стал Гильерме.
После того матча «Локомотива» и «Урала» фанаты писали Баринову слова поддержки. В комментариях в инстаграме просили его назначение капитаном на следующий сезон. Один из фанатов даже написал о десятом номере, которого Баринов достоин после Лоськова. Но у Баринова в «Локомотиве» нет повязки и десятки – ее вообще забрал новичок Анджорин.
Новичок «Локомотива» взял №10 – хотя клуб не давал его больше трех лет. Он сам сказал, что попросил разрешения у Лоськова
Баринов в роли капитана сборной понравился не всем:
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