Баринов давно мечтал о роли капитана России. Стал им уже в девятом матче за сборную

Самошников, Ерохин, Черышев, Смолов – неожиданности стартового состава на матч России и Кипра. Но главное изменение связано с ролью капитана сборной России. Георгий Джикия остался на поле, но передал капитанскую повязку Дмитрию Баринову. Тот исполняет роль капитана сборной России впервые в карьере. Так выполняется публичное обещание Джикии.

Через инстаграм сборной России Джикия рассказывал о решении на командном собрании. Говорил, что у России теперь не будет одного капитана: «Хочется, чтобы каждый в нашей обновленной сборной чувствовал эту ответственность. Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты».

Командное собрание проходило за два дня до игры с Хорватией. Еще раньше его публично анонсировал Валерий Карпин. Он прямо говорил, что не знает фамилию капитана. Такая же ситуация в России была с вратарями (подробно – тут). В сборной Карпин дистанцировался от двух решений. За основного вратаря отвечает тренер Кафанов, за капитана – сама команда.