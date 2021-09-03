Новичок «Локомотива» взял №10 – хотя клуб не давал его больше трех лет. Он сам сказал, что попросил разрешения у Лоськова
30 августа Тино Анджорин перешел в «Локомотив». С того момента в его инстаграме появилось два поста, посвященные новому этапу карьеры – и все на русском.
Первый – с приветствием: «Привет, «Локомотив. I'm ready». Тогда же фанаты узнали, под каким номером будет играть Анджорин.
Второй – с благодарностью Дмитрию Лоськову:
«Спасибо большое за майку, Дмитрий Лоськов. Для меня это большая честь».
У Лоськова трепетное отношение к 10-му номеру. Он – последний футболист в «Локомотиве», носивший десятку. Лоськов носил ее, когда выступал в клубе с 1997-го по 2007-й. Лоськов играл под десятым номером, когда вернулся в «Локо» в 2010-м.
Под 10-м номером хотел играть Хенти, а потом рассказывал, что ему отказали. С Давидом Муджири получилось хуже – он взял 10-й номер, но карьера в «Локомотиве» у него не получилась по ряду причин. Еще десятый номер примерял Александр Прудников, который приезжал в «Локомотив» на просмотр – и из-за этого очень сильно возмутились фанаты.
В 2016-м Лоськов был в штабе «Локо», но за ним все равно был закреплен 10-й номер. Тогда он говорил так: «Я принимаю участие в тренировочном процессе, а в игровом — если нужно. Главное – не мешать игрокам. Я заявлен как игрок? Это слухи. Могу сказать только, что 10-й номер мой. А остальное пусть останется тайной».
Лоськов провел под десяткой прощальный матч в 2017 году. А после мог вполне отдать номер Алексею Миранчуку. Тот не взял сам. Хотя до этого говорил:
«Многие мне говорили – мол, возьми уже себе десятку. Не то чтобы не готов, просто это большая ответственность. И рановато мне еще менять свой 59-й номер на "десятку". Не чувствую, что достоин. Конечно, если получится, хочется, чтобы номер мне вручил именно Лоськов. Легенда клуба».
А Лоськов-то и не был против: «Я что, бог, что ли? Пусть берет. Мне-то что».
Но Миранчук отыграл до 2020-го под родным 59-м, а потом перешел в «Аталанту».