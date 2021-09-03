Новичок «Локомотива» взял №10 – хотя клуб не давал его больше трех лет. Он сам сказал, что попросил разрешения у Лоськова

30 августа Тино Анджорин перешел в «Локомотив». С того момента в его инстаграме появилось два поста, посвященные новому этапу карьеры – и все на русском.

Первый – с приветствием: «Привет, «Локомотив. I'm ready». Тогда же фанаты узнали, под каким номером будет играть Анджорин.

Второй – с благодарностью Дмитрию Лоськову:

«Спасибо большое за майку, Дмитрий Лоськов. Для меня это большая честь».