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#Россия #ЧМ-2022 #Кипр

🇨🇾🇷🇺 Баринов выйдет с капитанской повязкой на матч против Кипра. Смолов, Черышев и Самошников – в составе

04 сентября, 17:36

Сборные 🇨🇾 Кипра и 🇷🇺 России сыграют в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра пройдет в Никосии и начнется в 19:00 по московскому времени.

Россия: Гилерме, Самошников, Джикия, Дивеев, Караваев, Баринов, Ерохин, Миранчук, Черышев, Головин, Смолов.

  • В первом матче под руководством Карпина капитаном сборной России был Георгий Джикия.
  • После четырех туров Россия набрала семь очков и занимает второе место. Кипр с четырьмя очками – последний.
  • Игру из-за травм пропустят Марио Фернандес, Алексей Ионов и Даниил Фомин. До этого команду покинули Сергей Петров, Дмитрий Чистяков и Станислав Магкеев.

Россия ни разу не проигрывала Кипру и пропустила один гол за все матчи. Последняя игра – победа со счетом 5:0

Прогноз на матч Кипр – Россия

Где смотреть матч Кипр – Россия

Матч завершен
Кипр
0:2
Матч завершен
Россия
Ерохин 6
Жемалетдинов 55
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РФС
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