Россия
ЧМ-2022
Кипр
🇨🇾🇷🇺 Баринов выйдет с капитанской повязкой на матч против Кипра. Смолов, Черышев и Самошников – в составе
04 сентября, 17:36
Сборные 🇨🇾 Кипра и 🇷🇺 России сыграют в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра пройдет в Никосии и начнется в 19:00 по московскому времени.
Россия: Гилерме, Самошников, Джикия, Дивеев, Караваев, Баринов, Ерохин, Миранчук, Черышев, Головин, Смолов.
- В первом матче под руководством Карпина капитаном сборной России был Георгий Джикия.
- После четырех туров Россия набрала семь очков и занимает второе место. Кипр с четырьмя очками – последний.
- Игру из-за травм пропустят Марио Фернандес, Алексей Ионов и Даниил Фомин. До этого команду покинули Сергей Петров, Дмитрий Чистяков и Станислав Магкеев.
Россия ни разу не проигрывала Кипру и пропустила один гол за все матчи. Последняя игра – победа со счетом 5:0
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