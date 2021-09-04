Россия
ЧМ-2022
Кипр
🇨🇾🇷🇺 Россия ни разу не проигрывала Кипру и пропустила один гол за все матчи. Последняя игра – победа со счетом 5:0
04 сентября, 11:32
Сборная 🇷🇺 России проведет отборочный матч к ЧМ-2022 против 🇨🇾 Кипра. Игра пройдет в Никосии и начнется в 19:00 по московскому времени.
Это вторая игра под руководством Валерия Карпина. В первом матче Россия сыграла вничью с Хорватией.
Россия и Кипр провели пять матчей: четыре победы россиян и одна ничья. Кипр был соперником России по отборочному турниру к Евро-2020.
Статистика голов за все матчи – 12:1:
- ✅ 2019. 5:0
- ✅ 2019. 1:0
- ✅ 2003. 1:0
- 🤝 1997. 1:1
- ✅ 1996. 4:0
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