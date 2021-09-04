Россия
ЧМ-2022
Кипр
Поделиться:
Комментарии:
1
#Россия #ЧМ-2022 #Кипр

🇨🇾🇷🇺 Россия ни разу не проигрывала Кипру и пропустила один гол за все матчи. Последняя игра – победа со счетом 5:0

04 сентября, 11:32

Сборная 🇷🇺 России проведет отборочный матч к ЧМ-2022 против 🇨🇾 Кипра. Игра пройдет в Никосии и начнется в 19:00 по московскому времени.

Это вторая игра под руководством Валерия Карпина. В первом матче Россия сыграла вничью с Хорватией.

Россия и Кипр провели пять матчей: четыре победы россиян и одна ничья. Кипр был соперником России по отборочному турниру к Евро-2020.

Статистика голов за все матчи – 12:1:

  • ✅ 2019. 5:0
  • ✅ 2019. 1:0
  • ✅ 2003. 1:0
  • 🤝 1997. 1:1
  • ✅ 1996. 4:0

Прогноз на матч Кипр – Россия

Где смотреть матч Кипр – Россия

Матч завершен
Кипр
0:2
Матч завершен
Россия
Ерохин 6
Жемалетдинов 55
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Так прошел первый матч Карпина
Самый молодой полевой игрок в истории сборной России. Летом им интересовался «Челси», а еще звала Армения
Первый матч России при Карпине: дебют игрока, один фол за тайм, лучший бомбардир РПЛ – в запасе
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Яша Павлов
04 сентября, 15:02
Комментарий скрыт модератором
ответить
Все теги
#Россия
#ЧМ-2022
#Кипр