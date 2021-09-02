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Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Кипр – Россия, 4 сентября 2021 года
02 сентября, 15:45
Россия и Кипр сыграют в отборочном турнире на ЧМ-2022. Игра состоится 4 сентября в 19:00 по Москве. Это гостевой матч для сборной России.
Котировки букмекеров:
- Победа Кипра – 8,20
- Ничья – 4,60
- Победа России – 1,43
Россия занимает второе место в квалификации ЧМ-2022. Только Хорватия опережает ее по дополнительным показателям. Кипр идет последним.
Последний матч между Россией и Кипром проходил в 2019 году. Он завершился разгромной победой России со счетом 5:0.
Сейчас Россию тренирует Валерий Карпин. В первом матче под его руководством Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0).
Испанец Эрнандес назначен главным арбитром матча Кипр – Россия в квалификации ЧМ-2022
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