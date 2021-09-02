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#Россия #ЧМ-2022 #Кипр

Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Кипр – Россия, 4 сентября 2021 года

02 сентября, 15:45

Россия и Кипр сыграют в отборочном турнире на ЧМ-2022. Игра состоится 4 сентября в 19:00 по Москве. Это гостевой матч для сборной России.

Котировки букмекеров:

  • Победа Кипра – 8,20
  • Ничья – 4,60
  • Победа России – 1,43

Россия занимает второе место в квалификации ЧМ-2022. Только Хорватия опережает ее по дополнительным показателям. Кипр идет последним.

Последний матч между Россией и Кипром проходил в 2019 году. Он завершился разгромной победой России со счетом 5:0.

Сейчас Россию тренирует Валерий Карпин. В первом матче под его руководством Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0).

Испанец Эрнандес назначен главным арбитром матча Кипр – Россия в квалификации ЧМ-2022

Где смотреть матч Кипр – Россия

Матч завершен
Кипр
0:2
Матч завершен
Россия
Ерохин 6
Жемалетдинов 55
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Источник:
Гол.ру
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