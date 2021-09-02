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#Россия #ЧМ-2022 #Кипр

Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Кипр – Россия, 4 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

02 сентября, 15:47

Россия встретится с Кипром в отборочном турнире на ЧМ-2022. Матч начнется 4 сентября в 19:00 по Москве. Игра пройдет в Никосии.

Первый канал проведет прямую трансляцию этого матча. Трансляция начнется в 18:45 по московскому времени.

Россия и Кипр играли друг с другом пять раз за всю историю. Последний матч был в 2019 году – он завершился разгромной победой России со счетом 5:0.

Испанец Эрнандес назначен главным арбитром матча Кипр – Россия в квалификации ЧМ-2022

Прогноз на матч Кипр – Россия

Матч завершен
Кипр
0:2
Матч завершен
Россия
Ерохин 6
Жемалетдинов 55
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт Первого канала
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