Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Кипр – Россия, 4 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Россия встретится с Кипром в отборочном турнире на ЧМ-2022. Матч начнется 4 сентября в 19:00 по Москве. Игра пройдет в Никосии.

Первый канал проведет прямую трансляцию этого матча. Трансляция начнется в 18:45 по московскому времени.

Россия и Кипр играли друг с другом пять раз за всю историю. Последний матч был в 2019 году – он завершился разгромной победой России со счетом 5:0.

Испанец Эрнандес назначен главным арбитром матча Кипр – Россия в квалификации ЧМ-2022

Прогноз на матч Кипр – Россия