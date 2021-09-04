Кипр - Россия: 04 сентября 2021 смотреть онлайн

Кипр
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Кипр - Россия: 04 сентября 2021 смотреть онлайн

Россия
Отбор ЧМ. Европа, 5 тур

Отбор ЧМ. Европа,

5 тур
4 сент. 2021, 16:00 МСК
4.09.2021, 16:00 МСК
суббота
Cтадион Нео ДжиЭсПи Стэдиум
Нео ДжиЭсПи Стэдиум
Никосия
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Предварительный состав

Кипр
мин
18
Артиматас
Костакис Артиматас
10
Сотириу
Пиерос Сотириу
15
Папулис
Фотис Папулис
3
Иоанну
Николас Иоанну
19
Лайфис
Константинос Лайфис
20
Кастанос
Григорис Кастанос
13
Кусулос
Янис Кусулос
-
Питтас
Иоаннис Питтас
8
Антониу
Минас Антониу
1
Деметриу
Деметрис Деметриу
16
Сотериу
Костас Сотериу
Запасные
1
Панайи
Костас Панайи
-
22
Михаил
Неофитос Михаил
-
15
Гогич
Алекс Гогич
-
3
Сьелис
Христос Сьелис
-
2
Псалтис
Парис Псалтис
-
23
Андреу
Стелиос Андреу
-
11
Авраам
Андреас Авраам
-
8
Кириаку
Харис Кириаку
-
14
Рушиас
Онисифорос Рушиас
-
17
Лоизу
Лоизос Лоизу
-
21
Ционис
Маринос Ционис
-
15
Илия
Мариос Илия
-
Россия
мин
13
Шунин
Антон Шунин
15
Караваев
Вячеслав Караваев
5
Семенов
Андрей Семенов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Фернандес
Марио Фернандес
17
Головин
Александр Головин
21
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Кузяев
Далер Кузяев
8
Фомин
Даниил Фомин
21
Ионов
Алексей Ионов
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
12
Дюпин
Юрий Дюпин
-
12
Лунев
Андрей Лунев
-
18
Жирков
Юрий Жирков
-
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
6
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
22
Миранчук
Алексей Миранчук
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
21
Мухин
Максим Мухин
-
9
Заболотный
Антон Заболотный
-
26
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
-
9
Соболев
Александр Соболев
-

Прошлые матчи

13.10.2019 13 окт. 2019 вс 19:00
Кипр
0 : 5
Россия
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 19:00
Кипр
0
Россия
5
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Россия
1 : 0
Кипр
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Россия
1
Кипр
0

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