Самый молодой полевой игрок в истории сборной России. Летом им интересовался «Челси», а еще звала Армения
Выход Арсена Захаряна – неожиданность матча России и Хорватии. В 18 лет Захарян дебютировал в сборной в важнейшей игре отбора на ЧМ-2022. Так Захарян стал самым молодым полевым игроком, сыгравшим за сборную России. Его возраст на момент дебюта – 18 лет, 3 месяца и 5 дней. Из всех футболистов только вратарь Акинфеев дебютировал раньше (18 лет, 20 дней).
Уже на 15-й минуте Арсен Захарян создал самый опасный момент стартовых минут матча с Хорватией. Принял мяч в штрафной, убрал защитника и пробил по воротам. Только вратарь Хорватии Ливакович в падении перевел мяч на угловой. Этот удар в створ от Захаряна так и остался единственным на две команды за весь первый тайм.
Во втором тайме Захарян был таким же активным. Дебют в сборной России у него получился. И это ожидаемо: Захарян уже в «Динамо» показывал, что умеет ярко дебютировать. Мы рассказывали об этом в отдельном материале:
Сказочный дебют 17-летнего игрока в старте «Динамо» – сначала заработал пенальти, а потом забил сам
В этом сезоне Захарян отыграл в стартовом составе «Динамо» во всех матчах РПЛ. Там Захарян забил в ворота «Ростова», когда в клубе еще работал Валерий Карпин. Потом он делал ассисты в матчах с «Уралом» и «Локомотивом». Они были прямо перед паузой на игры сборных. Так Захарян набрал уже половину очков от своих показателей результативности прошлого сезона.
Захарян не первый раз вызывается в сборную России. Станислав Черчесов отмечал его еще весной, когда Захарян впервые заиграл в основе «Динамо». Черчесов позвал Захаряна на сбор перед стартом Евро-2020. Тогда вмешались проблемы со здоровьем – он заболел. Захарян пропустил все тренировки и товарищеские матчи, поэтому в состав на Евро не попал.
Зато в карьере Захаряна есть достижение из молодежной сборной. Там он перебил показатель Федора Смолова – стал самым молодым автором гола в истории молодежки. В матче Россия – Исландия на молодежном Евро Захарян забил гол в возрасте 17 лет, 9 месяцев и 3 дней. Это было еще задолго до первого попадания в состав основной сборной России.
Что еще о нем надо знать:
👀 Самая дорогая покупка в карьере Захаряна – айфон. Купил его еще с первых премиальных, которые получил во второй команде «Динамо».
👀 «СЭ» писал об интересе к Захаряну со стороны «РБ Лейпцига» и «Челси». Сумма выкупа в его контракте оценивается в 12 миллионов евро.
👀 РБК рассказывал, что с Захаряном связывались представители Армении. Они звали его для игры за сборную, но Захарян выбрал Россию.
👀 Фанаты «Динамо» признали Захаряна лучшим игроком прошлого сезона. Третье место в этом голосовании занял Тюкавин – он тоже попал в сборную при Карпине.
👀 Характеристика Захаряна от Вадима Евсеева перед Евро-2020: «Включение Захаряна в заявку связано с тем, что по мастерству у нас таких игроков давно не было».
Так о нем писали фанаты в момент дебюта в сборной России:
Таким был матч России и Хорватии: