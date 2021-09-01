Самый молодой полевой игрок в истории сборной России. Летом им интересовался «Челси», а еще звала Армения

Выход Арсена Захаряна – неожиданность матча России и Хорватии. В 18 лет Захарян дебютировал в сборной в важнейшей игре отбора на ЧМ-2022. Так Захарян стал самым молодым полевым игроком, сыгравшим за сборную России. Его возраст на момент дебюта – 18 лет, 3 месяца и 5 дней. Из всех футболистов только вратарь Акинфеев дебютировал раньше (18 лет, 20 дней).

Уже на 15-й минуте Арсен Захарян создал самый опасный момент стартовых минут матча с Хорватией. Принял мяч в штрафной, убрал защитника и пробил по воротам. Только вратарь Хорватии Ливакович в падении перевел мяч на угловой. Этот удар в створ от Захаряна так и остался единственным на две команды за весь первый тайм.

Во втором тайме Захарян был таким же активным. Дебют в сборной России у него получился. И это ожидаемо: Захарян уже в «Динамо» показывал, что умеет ярко дебютировать. Мы рассказывали об этом в отдельном материале:

Сказочный дебют 17-летнего игрока в старте «Динамо» – сначала заработал пенальти, а потом забил сам