Сказочный дебют 17-летнего пацана в старте «Динамо» – сначала заработал пенальти, а потом забил сам ✨

Для Захаряна это:

Дебютный матч в стартовом составе.

Первый гол в профессиональном футболе на взрослом уровне.

Захарян – центральный полузащитник, воспитанник «Динамо». Для него это третий матч за основу. Этой зимой он впервые съездил на сборы со взрослой командой, где забивал «Словану».

Что известно о Захаряне:

1. В первой части сезона он выступал за «Динамо-2». После 16 матчей команда идет на третьем месте. Сам Захарян – второй бомбардир. У него 8 голов в 14 матчах.

2. Сайт The Guardian включил его в топ-60 игроков мира 2003 года рождения. Захарян – 47-й в списке.

3. После матча с «Кайратом» на зимних сборах тренер «Динамо» Павел Алпатов говорил: «Да, Арсен и в предыдущих матчах выделялся исполнением штрафных ударов. Подача играет очень важную роль, и Арсен хорошо с этим справляется».