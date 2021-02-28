Сказочный дебют 17-летнего пацана в старте «Динамо» – сначала заработал пенальти, а потом забил сам ✨
Первый официальный матч «Динамо» в 2021-м – в Кубке России обыгран «Спартак» со счетом 2:0. А один мяч забил 18-летний Константин Тюкавин.
Второй официальный матч «Динамо» в этом году – против «Ахмата» в РПЛ. Здесь на 38-й минуте забил другой молодой игрок: 17-летний Арсен Захарян. За 31 минуту до этого он заработал пенальти, который реализовал Фомин.
Для Захаряна это:
- Дебютный матч в стартовом составе.
- Первый гол в профессиональном футболе на взрослом уровне.
Захарян – центральный полузащитник, воспитанник «Динамо». Для него это третий матч за основу. Этой зимой он впервые съездил на сборы со взрослой командой, где забивал «Словану».
Что известно о Захаряне:
1. В первой части сезона он выступал за «Динамо-2». После 16 матчей команда идет на третьем месте. Сам Захарян – второй бомбардир. У него 8 голов в 14 матчах.
2. Сайт The Guardian включил его в топ-60 игроков мира 2003 года рождения. Захарян – 47-й в списке.
3. После матча с «Кайратом» на зимних сборах тренер «Динамо» Павел Алпатов говорил: «Да, Арсен и в предыдущих матчах выделялся исполнением штрафных ударов. Подача играет очень важную роль, и Арсен хорошо с этим справляется».
4. С момента дебютного гола за вторую команду «Динамо» до мяча за первую прошло полгода (в августе он забивал владимирскому «Торпедо» в ПФЛ).
5. Про себя Захарян говорил:
«Футбол в моей жизни появился не спонтанно. Мой старший брат Давид так же, как и я сейчас, занимался футболом. Я, можно сказать, пошел по его стопам с раннего детства. Во дворе старшие ребята собирались играть в футбол, а мой брат всегда брал меня с собой. Таким образом в возрасте шести лет родители решили и меня отвести в футбольную секцию».
6. У Арсена Захаряна есть старший брат – Давид. До 2017-го он числился в «Крыльях». Потом играл за «Эребуни», ереванский «Арарат» и пензенский «Зенит». С 1 августа 2020-го он без клуба.