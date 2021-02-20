18-летний пацан из «Динамо» вышел и забил в стиле Златана. Это сын самого титулованного русского игрока в хоккей с мячом

Что известно о Тюкавине:

• Это воспитанник «Динамо». В школе клуба он с 2009 года.

• Сейчас ему 18 лет. Тюкавин играет в нападении.

• Он дебютировал за «Динамо» в ноябре-2020. На данный момент на счету Тюкавина 6 матчей за клуб.

• О себе он говорил:

«Я родом из небольшого городка Котлас Архангельской области. В раннем возрасте переехал в Москву, а в 5 лет пришел на просмотр в Академию «Динамо», хотя набор моего возраста начинался с шести.

Тем не менее, меня взяли в команду, и я тренировался с ребятами на год старше. Параллельно занимался хоккеем с мячом, даже участвовал в соревнованиях – например, в турнире Патриарха на Красной площади».