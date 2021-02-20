18-летний пацан из «Динамо» вышел и забил в стиле Златана. Это сын самого титулованного русского игрока в хоккей с мячом
«Динамо» обыграло «Спартак» в 1/8 финала Кубка России. Главный (и решающий) момент дерби произошел в первом тайме:
- «Динамо» забило победный мяч.
- Случилось это из-за очень спорного эпизода с участием Мозеса. Мяч прилетел ему в руку – попал в плечо, но пенальти был.
Второй тайм запомнился классным выходом Константина Тюкавина на замену. Если кратко, 62-я минута: Тюкавин поменял Даниила Липового. 70-я – Тюкавин забивает дебютный гол за «Динамо».
И как! После подачи Шиманьски Тюкавин бьет пяткой и попадает в ближний для Максименко угол.
Что известно о Тюкавине:
• Это воспитанник «Динамо». В школе клуба он с 2009 года.
• Сейчас ему 18 лет. Тюкавин играет в нападении.
• Он дебютировал за «Динамо» в ноябре-2020. На данный момент на счету Тюкавина 6 матчей за клуб.
• О себе он говорил:
«Я родом из небольшого городка Котлас Архангельской области. В раннем возрасте переехал в Москву, а в 5 лет пришел на просмотр в Академию «Динамо», хотя набор моего возраста начинался с шести.
Тем не менее, меня взяли в команду, и я тренировался с ребятами на год старше. Параллельно занимался хоккеем с мячом, даже участвовал в соревнованиях – например, в турнире Патриарха на Красной площади».
• Константин – сын известного игрока в хоккей с мячом Александра Тюканина (самый титулованный в России). В детстве Тюканин-младший совмещал футбол и хоккей. Но потом все же выбрал футбол.
• В недавнем интервью для Sports.ru он говорил:
«В хоккее кроме папы мне нравились Сергей Ломанов, Сергей Шабуров, Михаил Свешников, Павел Франц. А в футболе – Криштиану и Кокорин. На Александра я ходил посмотреть в матчах за «Динамо», иногда подавал ему мячи. Мне тогда и Кураньи нравился, и Джуджак, но Кокорина выделял среди других форвардов.
Это огромный талант, у него сумасшедшая скорость. Взрывные рывки за спину защитникам важны для нападающих. Кокорин иногда делает что-то не так за пределами поля, за это его болельщики не любят – а раньше-то восхищались. Стоит только раз ошибиться – и все, сразу негатив. Я ни в коем случае его не оправдываю, но какой Кокорин футболист, все знают
• Еще про хоккей. Тюкавин говорил:
«Да нет, какой у меня профессиональный уровень. Я не так часто хожу, как ребята, которые занимаются в секции. Конечно, у меня задатки остались какие-то еще. Мне даже тренер говорит: «Ты приходишь раз в год и обыгрываешь их, а они каждый день тут тренируются и ничего не могут сделать». Вот так пошутим – и все».
• У Тюкавина уже есть хет-трик за основу. Правда, его он оформил в товарищеском матче против «Рудара» на зимних сборах.
• Играет за юношескую сборную России U-19.
• Про сотрудничество со Шварцем Тюкавин-старший говорит говорит:
«Мне нравится, что Шварц на связи с молодыми. Ни с чего вдруг в Новогорске Косте говорят: «Шварц тебя вызывает». «А чего вызывает? – думает. – Я же и не сыграл». Сандро узнает, как дела, как Косте в команде, как дома, как родители. Тренера ни к чему не обязывает, а парню приятно».