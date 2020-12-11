Кубок России
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Материалы
Олич никогда в жизни не побеждал «Локо» – зато Николич побеждает ЦСКА четвертый раз за год
#Ивица Олич
21 апреля, 23:00
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
#Крылья Советов
21 апреля, 19:55
Вратарь «Ахмата» встал на пенальти не по центру, а у штанги. Помогло?
#Виталий Гудиев
21 апреля, 19:27
«Крылья» сменили вратаря прямо перед серией пенальти. Он вытащил два удара – и клуб в финале Кубка
#Крылья Советов
21 апреля, 19:18
Игроки «Арсенала» угрожали тренерам ЦСКА, у РФС есть доказательства. Среди угрожавших – сын президента
#Гия Григалава
09 апреля, 18:50
Пас Дзагоева на Фернандеса три года назад на ЧМ расстроил Олича. Сейчас повторили – и все трое в полуфинале Кубка
#Алан Дзагоев
08 апреля, 22:30
«Динамо» при Шварце забивало пять «Локо», выбивало «Спартак», раскрутило молодежь, а вылетело в Кубке от клуба ФНЛ
#Динамо
08 апреля, 19:55
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
# новости спорта
«Локомотив» в десятый раз сыграет в финале Кубка. Чаще до этой стадии доходил ЦСКА
21 апреля, 23:41
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в финале Кубка России. Матч состоится 12 мая в Нижнем Новгороде
21 апреля, 20:57
«Локомотив» разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России
21 апреля, 20:56
«Крылья Советов» победили «Ахмат» в полуфинале Кубка, два послематчевых пенальти взял вышедший перед серией Фролов
21 апреля, 17:58
«Уфа» оштрафована на 250 тысяч евро за твит с матом. Клуб обжалует это решение
15 апреля, 18:34
РФС дисквалифицировал двух игроков «Арсенала» и тренера ЦСКА из-за словесного конфликта после матча
13 апреля, 18:41
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде впервые в истории города
12 апреля, 19:00
Полуфиналы Кубка России: «Локомотив» примет ЦСКА, «Ахмат» сыграет дома с «Крыльями Советов»
09 апреля, 18:28
«Уфа» написала твит с матом (и не удалила!) Все в восторге сочиняют мемы
#Уфа
08 апреля, 12:43
Вратарь «Сочи» ушел к воротам «Локомотива». И пропустил в пустые – соперник добежал прямо до линии
#Денис Адамов
07 апреля, 21:25
Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
#Франсуа Камано
14 марта, 20:41
Нам стыдно об этом писать – но «Спартак» и «Зенит» поругались из-за видео, где Дзюба в шутку изображает секс с Азмуном
#Зенит
08 июля 2020, 16:51
2021 год «Краснодара» – ад. В одной картинке
#Краснодар
08 марта, 20:25
РФС доказывал, что Мозес играл рукой. Но, кажется, использовал для этого фотошоп
#РПЛ
02 марта, 17:39
«Краснодар» дважды проиграл и вылетел из Кубка России. В этих матчах – постоянные ошибки Городова
#Евгений Городов
21 февраля, 19:56
«Тамбов» набрал 16 игроков на матч с «Локомотивом». Рыжиков остался, почти вся основа – новички
#Тамбов
21 февраля, 17:05
18-летний пацан из «Динамо» вышел и забил в стиле Златана. Это сын самого титулованного русского игрока в хоккей с мячом
#Константин Тюкавин
20 февраля, 23:16
Спорный пенальти в ворота «Спартака». Мозес сыграл рукой, но правила говорят: фола нет
#Спартак
20 февраля, 21:02
«Зенит» вылетел из-за странного гола. Ловрен спасал команду, но привез пенальти
#Деян Ловрен
20 февраля, 18:58
Игрок «Рубина» получил локтем в лицо и потерял сознание. Судья за такой удар просто дал желтую
#Дарко Йевтич
04 ноября 2020, 11:33
Русский футбол вернется 21 июня – главное: даты туров, пять замен, возвращение в три этапа
#РПЛ
15 мая 2020, 15:33
Урунов забил, Кокорин ассистировал, а 90 тысяч смотрели в ютубе, как «Спартак» играл на «Открытии» в гостях
#Спартак
16 сентября 2020, 21:45
Поле на Кубке России в Иркутске – какое-то болото с грязью и ямами 💩
#Зенит Иркутск
15 сентября 2020, 15:15
В Кубке России теперь есть групповой этап. Еще раз: как там все устроено
#Кубок России
04 сентября 2020, 15:15
В кубковом матче в Хабаровске пробили 20 пенальти. Вратарь «СКА» отбил три (один от кипера) и забил решающий гол
#Владимир Сугробов
26 августа 2020, 20:01
Все эмоции дерби – в лучших фото
#Кубок России
05 марта 2020, 03:30
Почему Соболев и Дзюба конфликтуют. Один говорил про плохого друга, второй – про молодого и глупого
#Артем Дзюба
25 августа 2020, 19:08
Новый русский клуб еще не доделал сайт, но уже придумал ему залипательный дизайн
#Металлург-Видное
06 августа 2020, 22:46
Азербайджанец заменил армянина в финале Кубка России – почему это важный символ именно сейчас 🤝
#политика
25 июля 2020, 23:29
Главный момент финала – удар «Химок» в штангу на 96-й минуте. Через пару секунд матч закончился
#Кубок России
25 июля 2020, 20:26
Русский футбол по-настоящему вернулся! Матч 1/4 Кубка перенесли из-за плохого поля
#Кубок России
04 марта 2020, 17:24